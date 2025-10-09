"Halid je bio lafčina": Načelnik Sokoca podržao incijativu za spomenik u rodnom selu pjevača

Načelnik Sokoca Strahinja Bašević rekao je da će ova opština podržati inicijativu mještana Knežine da se legendarnom pjevaču narodne muzike Halidu Bešliću napravi spomenik u rodnom selu.

Izvor: SRNA/Dobrila Abazović

"Neka nam se obrate i mi ćemo im svesrdno pomoći, jer je gospodin Bešlić, prije svega, bio veliki čovjek. Dosta je pomagao ljudima ovog kraja što se tiče zaposlenja, ali i u svakom smislu", rekao je Bašević Srni.

On je istakao da je lično poznavao Bešlića, koji je, kako kaže, bio prava lafčina.

"Bešlić, kao osvjedočeni čovjek iz naroda, zaslužuje spomenik", naveo je Bašević.

Mještani Knežine u kojoj se rodio poznati pjevač predložili su da se u ovom selu, na izvoru Knežak, koji je Halid opjevao u poznatoj pjesmi "Romanija", izgradi spomenik u njegovu čast.

Legenda narodne muzike Halid Bešlić preminuo je prije dva dana u Sarajevu u 72. godini nakon kratke i teške bolesti.

Iza sebe je ostavio bezbroj hitova.

Bešlić će biti sahranjen u ponedjeljak, 13. oktobra, na sarajevskom groblju Bare.

(Srna)