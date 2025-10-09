logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Halid je bio lafčina": Načelnik Sokoca podržao incijativu za spomenik u rodnom selu pjevača

"Halid je bio lafčina": Načelnik Sokoca podržao incijativu za spomenik u rodnom selu pjevača

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Načelnik Sokoca Strahinja Bašević rekao je da će ova opština podržati inicijativu mještana Knežine da se legendarnom pjevaču narodne muzike Halidu Bešliću napravi spomenik u rodnom selu.

Srn2024-5-30_2235444_1.jpg Izvor: SRNA/Dobrila Abazović

"Neka nam se obrate i mi ćemo im svesrdno pomoći, jer je gospodin Bešlić, prije svega, bio veliki čovjek. Dosta je pomagao ljudima ovog kraja što se tiče zaposlenja, ali i u svakom smislu", rekao je Bašević Srni.

On je istakao da je lično poznavao Bešlića, koji je, kako kaže, bio prava lafčina.

"Bešlić, kao osvjedočeni čovjek iz naroda, zaslužuje spomenik", naveo je Bašević.

Mještani Knežine u kojoj se rodio poznati pjevač predložili su da se u ovom selu, na izvoru Knežak, koji je Halid opjevao u poznatoj pjesmi "Romanija", izgradi spomenik u njegovu čast.

Legenda narodne muzike Halid Bešlić preminuo je prije dva dana u Sarajevu u 72. godini nakon kratke i teške bolesti.

Iza sebe je ostavio bezbroj hitova.

Bešlić će biti sahranjen u ponedjeljak, 13. oktobra, na sarajevskom groblju Bare.

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Sokolac Halid Bešlić spomenik

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ