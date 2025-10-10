logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vlada FBiH odlučila: U ponedjeljak Dan žalosti povodom smrti Halida Bešlića

Vlada FBiH odlučila: U ponedjeljak Dan žalosti povodom smrti Halida Bešlića

Izvor mondo.ba
0

Vlada Federacije BiH donijela je odluku o proglašenju ponedjeljka, 13. oktobra, za dan žalosti zbog smrti muzičke legende Halida Bešlića.

Vlada FBiH proglasila Dan žalosti u ponedjeljak zbog smrti Halida Bešlića Izvor: ATA IMAGES / ANTONIO AHEL

Vlada Kantona Sarajevo juče je takođe proglasila ponedjeljak za dan žalosti.

"Vlada Kantona Sarajevo proglasila je ponedjeljak, 13. oktobar, danom žalosti u čast Halida Bešlića. Ovom odlukom odajemo poštovanje legendi čije su pjesme obilježile generacije i utkale se u našu zajedničku kulturu. Dan žalosti biće obilježen spuštanjem zastava na pola koplja na zgradi Vlade KS i svim javnim institucijama, kao i minutom ćutnje na radnim mjestima i javnim skupovima. Hvala ti, Halide, na muzici koja će zauvijek živjeti među nama", poručio je Nihad Uk na društvenim mrežama.

Muzička legenda Halid Bešlić preminuo je u utorak, 7. oktobra, na KCUS-u nakon teške i kratke bolesti. U Sarajevu je 9. oktobra, ispred Doma mladih održan skup u čast ovog muzičkog velikana i humanitarca.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Halid Bešlić Federacija BiH

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ