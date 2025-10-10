Vlada FBiH odlučila: U ponedjeljak Dan žalosti povodom smrti Halida Bešlića

Vlada Federacije BiH donijela je odluku o proglašenju ponedjeljka, 13. oktobra, za dan žalosti zbog smrti muzičke legende Halida Bešlića.

Izvor: ATA IMAGES / ANTONIO AHEL

Vlada Kantona Sarajevo juče je takođe proglasila ponedjeljak za dan žalosti.

"Vlada Kantona Sarajevo proglasila je ponedjeljak, 13. oktobar, danom žalosti u čast Halida Bešlića. Ovom odlukom odajemo poštovanje legendi čije su pjesme obilježile generacije i utkale se u našu zajedničku kulturu. Dan žalosti biće obilježen spuštanjem zastava na pola koplja na zgradi Vlade KS i svim javnim institucijama, kao i minutom ćutnje na radnim mjestima i javnim skupovima. Hvala ti, Halide, na muzici koja će zauvijek živjeti među nama", poručio je Nihad Uk na društvenim mrežama.

Muzička legenda Halid Bešlić preminuo je u utorak, 7. oktobra, na KCUS-u nakon teške i kratke bolesti. U Sarajevu je 9. oktobra, ispred Doma mladih održan skup u čast ovog muzičkog velikana i humanitarca.