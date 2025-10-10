Vlada FBiH odlučila: U ponedjeljak Dan žalosti povodom smrti Halida Bešlića

Vlada Federacije BiH donijela je odluku o proglašenju ponedjeljka, 13. oktobra, za dan žalosti zbog smrti muzičke legende Halida Bešlića.
Vlada Kantona Sarajevo juče je takođe proglasila ponedjeljak za dan žalosti.
"Vlada Kantona Sarajevo proglasila je ponedjeljak, 13. oktobar, danom žalosti u čast Halida Bešlića. Ovom odlukom odajemo poštovanje legendi čije su pjesme obilježile generacije i utkale se u našu zajedničku kulturu. Dan žalosti biće obilježen spuštanjem zastava na pola koplja na zgradi Vlade KS i svim javnim institucijama, kao i minutom ćutnje na radnim mjestima i javnim skupovima. Hvala ti, Halide, na muzici koja će zauvijek živjeti među nama", poručio je Nihad Uk na društvenim mrežama.
Muzička legenda Halid Bešlić preminuo je u utorak, 7. oktobra, na KCUS-u nakon teške i kratke bolesti. U Sarajevu je 9. oktobra, ispred Doma mladih održan skup u čast ovog muzičkog velikana i humanitarca.