Otkriveno kome pripada bogatstvo Halida Bešlića: U testamentu stoji ime i prezime nasljednika

Izvor mondo.rs
0

U testamentu Halida Bešlića postoji samo jedan nasljednik

Halid Bešlić nasljedstvo Izvor: Kurir / Dragana Udovičić

Halid Bešlić preminuo je 7. oktobra, nakon čega je zanijemio skoro čitav region. O Halidu su posljednjih dana isplivala brojna svjedočanstva njegove humanosti, dobrote i uspomena ljudi koje je tokom života dirnuo ne samo pjesmom, već i djelima.

Sada mediji pišu da je poznato i kome će nakon njegove smrti pripasti sve što je stekao za života. Komšije kažu da je u testamentu Halid naveo samo svoju suprugu.

"Ja mislim da je on to sve ostavio Sejdi, ali da će se ona toga odreći ili se već odrekla u korist sina Dina. Oni su toliko divna porodica, tu nikad nije bilo drame, skandala, znalo se da bi Halid sve dao za porodicu. On je jednom i govorio da je on za života prošao sve i vidio sve, a da sada sve radi za svoje unučiće jer su mu oni bili centar svijeta", rekla je komšinica za Republiku i dodala:

"Znate, Halid je često govorio da mu slava ništa ne znači ako ne zna da su mu žena i dijete dobro. Govorio je da sve što je
stekao, stekao je zbog njih, da njih obezbijedi. Nije jurio luksuz, volio je mir, porodicu, roštilj u dvorištu i unuke, koji mu trče u
zagrljaj. Kad sam čula da je sve ostavio njima i da se supruga odrekla svega u korist Dina, pa to je samo potvrda onoga što smo svi znali: njih troje su disali kao jedno".

Ovako izgleda sin Halida Bešlića:

Sin se potresnim riječima oprostio od oca

Halid Bešlić je iza sebe ostavio neutješnu suprugu Sejdu, unučiće i sina Dina koji je na svom Instagram nalogu podijelio porodičnu fotografiju i oprostio se od oca.

"Dragi moj tata, volio bih svašta nešto napisati, ali nemam snage za to. Samo znam da ćeš puno faliti ovoj ekipi na slici, a pogotovu tvojoj Lamiji i tvom Belminu.

Volimo te puno i znaj da te nikada nećemo iznevjeriti. S ponosom ću nositi tvoje prezime i breme koje si mi ostavio. Tvoj Dino", napisao je Dino uz zajedničku porodičnu fotografiju.

(Republika, MONDO)

