Enis Bešlagić otkrio: Halid će biti ispraćen uz "Romaniju"

Enis Bešlagić družio se sa Halidom Bešlićem preko 30 godina, a sada će održati govor na njegovoj komemoraciji.

Izvor: Youtube / RTS

Glumac Enis Bešlagić održaće oproštajni govor na ispraćaju legendarnog pevača Halida Bešlića. Enis je govorio o svom prijatelju i otkrio da se do posljednjeg trenutka nije predao.

"Imao je vremena i sve nas da primi i sasluša, da nas čuje, i da se ispriča sa porodicom i uputi im još koju toplu, lijepu riječ... On je uvijek bio pozitivan, uvijek je vjerovao da će to biti sve dobro, na kraju, tako je trebalo biti, nekada vam je zapisano to. Ali on je stvarno bio pozitivac, nikada on čovjek nije bio u depresiji... ", ispričao je Enis.

"Dosta je čitao. Čim je došao u bolnicu, odmah je tražio knjige. Inače, Halid je jedan od ljudi koji je mnogo čitao knjiga i vjerujem da mnogi ljudi nisu vidjeli toliko knjiga koliko je on pročitao... I to u svom tom stanju. Kada je došao u bolnicu, pitao je: "Ima li koja knjiga, koju mogu čitati?" Tako da, Halid osim što je bio poseban pjevač, imao je zaista ogromno znanje i imao je dušu. Ne, bio je svjestan zadnjih deset dana situacije i prihvatio je to kao tako, doktori su pokušavali da mu daju te pametne lijekove ali jednostavno nekad je to to", dodao je Enis.

Otkrio je šta mu je Halid poručio pred smrt.

"Rekao mi je da uvek trebam ići sredinom i da ako naiđem na neki kamen ili problem, da ne zastajkujem tu, jer ljudi vide da viri neki kamen pa onda počnu kopati i vide da to nije ni baš kamen već da tu ima više stijena... Pa se onda zadrže mnogo, kaže, a ti to preskoči, zaobiđi ako možeš i idi dalje. Tako da to je bila jedna njegova posljednja rečenica meni...", istakao je Enis.

Porodica ga zamolila da održi govor

Glumac je održati govor pred sahranu poznatog pjevača.

"Da, održaću govor, pa eto, ja ispred porodice sam zamoljen da održim govor. Uvijek govorim govorim iz srca, ja o Halidu mogu da pričam 24 sata da ništa ne spremam. Dovoljno je nekada i dvije rečenice ako su smislene. Ono što ću reći je to da znam i kakav je bio i s kim je bio, i gdje je bio... Znamo i kako je njemu bilo. O tom čovjeku govore njegova djela. Nema toga više među ovim estradnim, nazovimo ličnostima, svi se bave samo sobom. Ja sam učio od najboljih, 30 godina sam poznavao Halida i gledao kako se najveća zvijezda ponaša, kako se druži, kako je skroman... Njemu su samo mogli da zamjere što su ga svi voljeli, imate ljudi koji vole i poštuju svoje, a on je i volio svoje i poštovao tuđe, a i njega su voljeli. On je sve ljude gledao isto", rekao je on.

Pogledajte kako su se građani oprostili od Halida:

"Biće sahranjen uz 'Romaniju', Romanija je njegovo mjesto, mjesto gdje je on odrastao... Mislim da je to na najljepši mogući način... Zamoljen sam da izrecitujem tu pjesmu i da ona bude puštena na kraju dsahrane, tako da moram priznati da je na meni ogromna emotivna odgovornost", zaključio je Enis.