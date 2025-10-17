Polovičan učinak bh. klubova u Evropi: Konjuh ubjedljiv, Vogošća sa velikim minusom čeka revanš

Bh. predstavnici igraju kvalifikacije za EHF Evropski kup.

Izvor: Promo/RK Konjuh

Izviđač i Sloga prije nekoliko dana bili su uspješni u prvim mečevima drugog kola EHF Evropskog kupa, a sinoć su na teren izašla još dva bh. predstavnika u ovom takmičenju.

Konjuh i Vogošća ostvarili su polovičan učinak, tim iz Živinica pred svojom publikom bio je ubjedljiv protiv ekipe H71 sa Farskih Ostrva (36:28), dok je Vogošća u finskoj doživjela ubjedljiv poraz od tamošnjeg BK-46 (30:40).

Konjuh je do pobjede vodio Rijad Sinanović, strijelac sedam pogodaka, dok su po gol manje postigli Miloš Blagojević, Renato Čajić i Dušan Živanov. Dmitro Veremčuk bio je raspoložen na golu sa devet odbrana. Prvo ime susreta bio je gostujući igrač Jakup Egholm, strijelac osam golova.

Vogošća je porazu od BK-46 imala samo jednog raspoloženog igrača - Simon Mrda šest puta zatresao je protivničku mrežu, dok se još deset igrača upisalo u strijelce. Nezaustavljiv u finskom timu bio je Miska Henrikson, koji je postigao deset pogodaka, dok je golman Mikael Heinonen imao 14 uspješnih intervencija.

Vogošća će 18. oktobra igrati revanš meč, takođe u Finskoj, od 13 časova, dok će Konjuh istog dana od 19 časova ponovo igrati na svom terenu protiv Farana.

Dan kasnije, od 15 časova, Sloga će gostovati u Letoniji nakon ubjedljivog domaćeg trijumfa (41:31), a takođe u nedjelju Izviđač će u Peći odigrati revanš protiv Bese. U prvom meču u Ljubuškom bilo je 40:19 u korist šampiona BiH, koji je tako jednom nogom već u trećem kolu.

Predstojećeg vikenda na teren će i rukometaši Leotara. Trebinjci će oba meča protiv rumunske ekipe Buzau igrati kao gosti, i to u subotu i nedjelju u istom terminu od 17 časova.