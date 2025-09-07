Vogošća napravila čudo u Luksemburgu! Bh. predstavnik nadoknadio -11, pa slavio nakon sedmeraca!

Nevjerovatan podvig ostvarili su rukometaši Vogošće – nadoknadili su minus od 11 golova iz prve utakmice i plasirali se u drugo kolo Evropskog kupa!

Senzacionalan preokret napravili su rukometaši Vogošće u prvom kolu Evropskog kupa!

Žrijeb ih je spojio sa luksemburškim Ešom, a dogovorom dva kluba, obje utakmice odigrane su u Luksemburgu. U prvoj, odigranoj sinoć, ekipa Eša je ostvarila pobjedu razlikom od 11 golova (42:31) i činilo se da je već tad otklonila sve dileme oko putnika u naredni krug.

Vogošća je, međutim, zaigrala fenomenalno u drugom poluvremenu večerašnjeg duela, u kojem je imala ulogu formalnog domaćina. Kasnila je u prvom dijelu i četiri gola za Luksemburžanima, ostala u 24. minutu i bez Adisa Halilovića kojem je pokazan crveni karton, ali su i bez njega igrači bh. predstavnika uspjeli da podignu nivo igre i nadoknade sinoćnji minus.

Zaostajali su dva pogotka (17:19, 18:20) za rivalom u uvodnim minutima nastavka, ali su potom zagospodarili terenom i na kraju ostvarili trijumf identičnim rezultatom kojim su sinoć poraženi pa su morali da se izvode sedmerci!

U junaka je tada izrastao golman Vogošćana Kenan Mutapčić, koji je odbranio prva tri udarca sa sedam metara, dok su u međuvremenu njegovi saigrači dva puta bili precizni. Na kraju je presudan bio šut Luke Tomasinija, koji je na početku četvrte serije pogodio prečku.

Prvo ime utakmice bio je veteran u vogošćanskom taboru Fahrudin Melić, koji je postigao 11 pogodaka, čemu je dodao i onaj u penal-završnici. Ermin Ombaša se kao drugi strijelac tima zaustavio na sedam pogodaka, koliko je, računajući i sedmerac van "regularnog" vremena, postigao i Amar Amitović.

Vogošćani će u drugom kolu, koje se igra u oktobru, odmjeriti snage sa finskom ekipom BK-46.

Podsjetimo, dobojska Sloga je u subotu na terenu dvorane u Gradišci deklasirala litvanski Granitas-Karis (37:21) i skoro pa izvjesno obezbijedila mjesto u drugom kolu, u kojem će Bosnu i Hercegovinu predstavljati i Konjuh, Leotar i Izviđač.

Tim iz Živinica će za protivnika imati H71, predstavnika Farskih Ostrva. Trebinjcima će na megdan izaći rumunski Buzau, dok "skauti" čekaju uspješnijeg iz dva meča Depsasa (Turska) i Bese Famgas (*Kosovo).

Na kraju, Sloga bi u drugom kolu igrati sa letonskom ekipom TENAKS Dobele.

