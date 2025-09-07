logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vogošća napravila čudo u Luksemburgu! Bh. predstavnik nadoknadio -11, pa slavio nakon sedmeraca!

Vogošća napravila čudo u Luksemburgu! Bh. predstavnik nadoknadio -11, pa slavio nakon sedmeraca!

Autor Dragan Šutvić
0

Nevjerovatan podvig ostvarili su rukometaši Vogošće – nadoknadili su minus od 11 golova iz prve utakmice i plasirali se u drugo kolo Evropskog kupa!

Evropski kup Vogošća u drugom kolu Izvor: RK Vogošća

Senzacionalan preokret napravili su rukometaši Vogošće u prvom kolu Evropskog kupa!

Žrijeb ih je spojio sa luksemburškim Ešom, a dogovorom dva kluba, obje utakmice odigrane su u Luksemburgu. U prvoj, odigranoj sinoć, ekipa Eša je ostvarila pobjedu razlikom od 11 golova (42:31) i činilo se da je već tad otklonila sve dileme oko putnika u naredni krug.

Vogošća je, međutim, zaigrala fenomenalno u drugom poluvremenu večerašnjeg duela, u kojem je imala ulogu formalnog domaćina. Kasnila je u prvom dijelu i četiri gola za Luksemburžanima, ostala u 24. minutu i bez Adisa Halilovića kojem je pokazan crveni karton, ali su i bez njega igrači bh. predstavnika uspjeli da podignu nivo igre i nadoknade sinoćnji minus.

Zaostajali su dva pogotka (17:19, 18:20) za rivalom u uvodnim minutima nastavka, ali su potom zagospodarili terenom i na kraju ostvarili trijumf identičnim rezultatom kojim su sinoć poraženi pa su morali da se izvode sedmerci!

U junaka je tada izrastao golman Vogošćana Kenan Mutapčić, koji je odbranio prva tri udarca sa sedam metara, dok su u međuvremenu njegovi saigrači dva puta bili precizni. Na kraju je presudan bio šut Luke Tomasinija, koji je na početku četvrte serije pogodio prečku.

Prvo ime utakmice bio je veteran u vogošćanskom taboru Fahrudin Melić, koji je postigao 11 pogodaka, čemu je dodao i onaj u penal-završnici. Ermin Ombaša se kao drugi strijelac tima zaustavio na sedam pogodaka, koliko je, računajući i sedmerac van "regularnog" vremena, postigao i Amar Amitović.

Vogošćani će u drugom kolu, koje se igra u oktobru, odmjeriti snage sa finskom ekipom BK-46.

Podsjetimo, dobojska Sloga je u subotu na terenu dvorane u Gradišci deklasirala litvanski Granitas-Karis (37:21) i skoro pa izvjesno obezbijedila mjesto u drugom kolu, u kojem će Bosnu i Hercegovinu predstavljati i Konjuh, Leotar i Izviđač.

Tim iz Živinica će za protivnika imati H71, predstavnika Farskih Ostrva. Trebinjcima će na megdan izaći rumunski Buzau, dok "skauti" čekaju uspješnijeg iz dva meča Depsasa (Turska) i Bese Famgas (*Kosovo).

Na kraju, Sloga bi u drugom kolu igrati sa letonskom ekipom TENAKS Dobele.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rukomet EHF Evropski kup RK Vogošća

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC