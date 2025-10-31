logo
RK Leotar ima novog trenera: Bivši selektor Srbije stigao u Trebinje

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Trebinjski premijerligaš imenovao je novog trenera.

Aleksandar Radosavljević Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Rukometni klub Leotar loše je započeo novu sezonu.

Trebinjski premijerligaš je u prvih pet mečeva u prvenstvu ostvario samo jednu pobjedu, uz četiri poraza, pa je dosadašnji stateg Dragiša Koraćević podnio ostavku.

Nije se dugo čekalo na izbor njegovog nasljednika, pa je tako hercegovački klub ovog jutra saopštio da će komandu nad ekipom preuzeti Aleksandar Radosavljević.

Riječ je, naime, o treneru koji već ima iskustvo rada na bh. terenima, s obzirom na to da je ranije trenirao Slogu iz Gornjeg Vakufa/Uskoplja i Goražde. Van granica BiH, trenirao je Vranje, Kolubaru i ŽRK Radnički Kragujevac u Srbiji, jedno vrijeme karijere proveo je i u Grčkoj, a bio je i selektor kadetske reprezentacije Srbije.

Radosavljević će na klupi Leotara debitovati u srijedu, kada će Leotar u šestom kolu Premijer lige BiH dočekati Vogošću. Nekoliko dana kasnije, slijedi gostujući duel sa Borcem m:tel u Boriku.

(mondo.ba)

