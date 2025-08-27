logo
Ovo je sasvim nova Crvena zvezda: Janis Sferopulos okupio igrače na centru

Autor Dragan Šutvić
0

Pogledajte prve snimke sa treninga KK Crvena zvezda za sezonu 2025/2026.

Počele pripreme KK Crvena zvezda Izvor: MONDO/Matija Popović

KK Crvena zvezda počela je pripreme u utorak, a danas je prvi put trening bio otvoren za javnost. Mediji su mogli da vide da se na treninzima Crvene zvezde već radi jako, da se košarkaši polako upoznaju sa sistemom rada trenera Janisa Sferopulosa, što nije iznenađenje pošto je praktično oformljen cijeli novi tim.

Veliki broj igrača iz prošle sezone više nije tu, tako da je Zvezda sa novim igračima i novom energijom ušla u novu sezonu, uz nadu da će biti usphešnija nego prošle sezone.

Pogledajte

00:23
Trening košarkaša Crvene zvezde
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Pogledajte

00:33
Trening košarkaša Crvene zvezde
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Pogledajte

00:29
Trening košarkaša Crvene zvezde
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Pogledajte

00:25
Trening košarkaša Crvene zvezde
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Košarkaši su trenirali na dva koša, vježbali su šut, dok su poslije toga imali i razgovor na centru terena sa trenerom Sferopulosom koji je bio dobro raspoložen. Važno je napomenuti da će Zvezda praktično cijele pripreme odraditi u Beogradu, pošto je renoviran i dio hale "Aleksandar Nikolić" gdje igrači sada imaju i modernu teretanu, prostor za odmor...

Ko je u timu Crvene zvezde?

Zvezda trenutno ima 17 igrača u rosteru i traži klub Jagu dos Santosu, dok na treninzima nisu još svi. Džoel Bolomboj se i dalje oporavlja od teške povrede, Ognjen Dobrić je sa reprezentacijom u Rigi, dok je Dejan Davidovac dobio nekoliko dana slobodno pošto je bio sve vrijeme sa "orlovima" na pripremama.

  • 0 - Kodi Miler Mekintajer
  • 1 - Uroš Plavšić
  • 2 - Stefan Miljenović
  • 3 - Ajzea Kenan
  • 4 - Devonte Grejem
  • 7- Dejan Davidovac
  • 11 - Tajson Karter
  • 12 - Nikola Kalinić
  • 13 - Ognjen Dobrić
  • 14 - Hasiel Rivero
  • 15 - Ebuka Izundu
  • 17 - Lazar Stojković
  • 21 - Džoel Bolomboj
  • 33 - Džordan Envora
  • 37 - Semi Odželej
  • 44 - Ognjen Radošić
  • 95 - Čima Moneke

Pogledajte

00:49
Renovirane prostorije KK Crvena zvezda
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Tagovi

KK Crvena zvezda košarka

