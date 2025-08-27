Ovo su nove prostorije KK Crvena zvezda: Renovirana dvorana "Aleksandar Nikolić", ovako sad izgleda

Pogledajte kako sada izgledaju nove prostorije KK Crvena zvezda u dvorani "Aleksandar Nikolić".
KK Crvena zvezda počeo je pripreme za novu sezonu, a novi tim Janisa Sferopulosa će se sve vrijeme spremati u Beogradu, odlučio je klub.
Tim će u Beogradu sada imati optimalne uslove za rad, posebno nakon renoviranja dijela hale "Aleksandar Nikolić" u kome će košarkaši imati potpuno novi prostor za oporavak, novu teretanu, prostorije za odmor, dok su tu sada i prostorije za video analize i sastanke. Pogledajte kako to izgleda:
Ekipa će sve treninge takođe odraditi u hali "Aleksandar Nikolić", i odigrati i dvije zatvorene pripremne utakmice do polaska na Kipar 11. septembra.
Ko je u timu Crvene zvezde?
Ovog leta donesena je odluka da Crvena zvezda napravi veliki rez i zato je većina igrača iz prošle sezone već otišla iz kluba, dok je veliki broj košarkaša došao. Ovako izgleda roster za narednu sezonu:
- 0 - Kodi Miler Mekintajer
- 1 - Uroš Plavšić
- 2 - Stefan Miljenović
- 3 - Ajzea Kenan
- 4 - Devonte Grejem
- 7- Dejan Davidovac
- 11 - Tajson Karter
- 12- Nikola Kalinić
- 13 - Ognjen Dobrić
- 14 - Hasiel Rivero
- 15 - Ebuka Izundu
- 17 - Lazar Stojković
- 21 - Džoel Bolomboj
- 33 - Džordan Envora
- 37 - Semi Odželej
- 44 - Ognjen Radošić
- 95 - Čima Moneke
Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!