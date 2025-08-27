Ovo su nove prostorije KK Crvena zvezda: Renovirana dvorana "Aleksandar Nikolić", ovako sad izgleda

Pogledajte kako sada izgledaju nove prostorije KK Crvena zvezda u dvorani "Aleksandar Nikolić".

KK Crvena zvezda počeo je pripreme za novu sezonu, a novi tim Janisa Sferopulosa će se sve vrijeme spremati u Beogradu, odlučio je klub.

Tim će u Beogradu sada imati optimalne uslove za rad, posebno nakon renoviranja dijela hale "Aleksandar Nikolić" u kome će košarkaši imati potpuno novi prostor za oporavak, novu teretanu, prostorije za odmor, dok su tu sada i prostorije za video analize i sastanke. Pogledajte kako to izgleda:

Ekipa će sve treninge takođe odraditi u hali "Aleksandar Nikolić", i odigrati i dvije zatvorene pripremne utakmice do polaska na Kipar 11. septembra.

Ko je u timu Crvene zvezde?

Ovog leta donesena je odluka da Crvena zvezda napravi veliki rez i zato je većina igrača iz prošle sezone već otišla iz kluba, dok je veliki broj košarkaša došao. Ovako izgleda roster za narednu sezonu:

0 - Kodi Miler Mekintajer

1 - Uroš Plavšić

2 - Stefan Miljenović

3 - Ajzea Kenan

4 - Devonte Grejem

7- Dejan Davidovac

11 - Tajson Karter

12- Nikola Kalinić

13 - Ognjen Dobrić

14 - Hasiel Rivero

15 - Ebuka Izundu

17 - Lazar Stojković

21 - Džoel Bolomboj

33 - Džordan Envora

37 - Semi Odželej

44 - Ognjen Radošić

95 - Čima Moneke

