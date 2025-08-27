logo
Ovo su nove prostorije KK Crvena zvezda: Renovirana dvorana "Aleksandar Nikolić", ovako sad izgleda

Autor Dragan Šutvić
0

Pogledajte kako sada izgledaju nove prostorije KK Crvena zvezda u dvorani "Aleksandar Nikolić".

Renovirane prostorije KK Crvena zvezda

KK Crvena zvezda počeo je pripreme za novu sezonu, a novi tim Janisa Sferopulosa će se sve vrijeme spremati u Beogradu, odlučio je klub.

Tim će u Beogradu sada imati optimalne uslove za rad, posebno nakon renoviranja dijela hale "Aleksandar Nikolić" u kome će košarkaši imati potpuno novi prostor za oporavak, novu teretanu, prostorije za odmor, dok su tu sada i prostorije za video analize i sastanke. Pogledajte kako to izgleda:

Renovirane prostorije KK Crvena zvezda
Izvor: MONDO

Renovirane prostorije KK Crvena zvezda
Izvor: MONDO

Ekipa će sve treninge takođe odraditi u hali "Aleksandar Nikolić", i odigrati i dvije zatvorene pripremne utakmice do polaska na Kipar 11. septembra.

Ko je u timu Crvene zvezde?

Ovog leta donesena je odluka da Crvena zvezda napravi veliki rez i zato je većina igrača iz prošle sezone već otišla iz kluba, dok je veliki broj košarkaša došao. Ovako izgleda roster za narednu sezonu:

  • 0 - Kodi Miler Mekintajer
  • 1 - Uroš Plavšić
  • 2 - Stefan Miljenović
  • 3 - Ajzea Kenan
  • 4 - Devonte Grejem
  • 7- Dejan Davidovac
  • 11 - Tajson Karter
  • 12- Nikola Kalinić
  • 13 - Ognjen Dobrić
  • 14 - Hasiel Rivero
  • 15 - Ebuka Izundu
  • 17 - Lazar Stojković
  • 21 - Džoel Bolomboj
  • 33 - Džordan Envora
  • 37 - Semi Odželej
  • 44 - Ognjen Radošić
  • 95 - Čima Moneke

Tagovi

KK Crvena zvezda košarka

