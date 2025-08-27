Snažna poruka Janisa Sferopulosa: "Imamo devet novih igrača i vjerujte - poginućemo za Zvezdu"

Prva izjava trenera Janisa Sferopulosa o novom timu KK Crvena zvezda za sezonu 2025/26.

Izvor: MONDO/Matija Popović

Crvena zvezda je počela pripreme za novu sezonu sa praktično novim timom, a trener Janis Sferopulos odmah je okupio igrače na centru terena i dao im zadatke. Vidi se odmah da vlada disciplina, da ga svi pomno slušaju i prate, a prema njegovim riječima očekuje da "svi poginu za tim".

"Imamo mnogo novih igrača, čak devet. Sada je cilj da se to sve ukomponuje. Raspored je zahtjevan. Biće i više utakmica nego prošle godine, tako da želimo da budemo spremni za početak sezone. Što se igrača tiče, upoznajemo se. Imam svoju filozofiju koju želim da im prenesem. Ujedno, treba i oni mene da upoznaju. Radimo i na fizičkoj pripremi, a biće tu i utakmice u kojima ćemo graditi naš stil, ali i ispravljati greške. Normalno je da se griješi u ovoj fazi priprema", rekao je Sferopulos i zahvalio se rukovodstvu na pojačanjima, ali i novim uslovima u rekonstruisanoj hali "Aleksandar Nikolić".

"Morali smo da donesemo neke teške odluke, ali želio sam tim koji je 'atletskiji'. Ovo je kompletan roster, uz Bolomboja kog čekamo da se oporavi. Ne znam kada će to biti. Trenutno je u Sjedinjenim Američkim Državama i oporavlja se. Doktori imaju više informacija", naglasio je on.

Istakao je da nije još odlučio oko kapitena i da će to najvjerovatnije biti Nikola Kalinić, dok je takođe rekao i da ga raduje što su navijači optimisti pred novu sezonu.

"Srećem stalno navijače na ulici i pružaju mi podršku. To i želimo od njih. Potrudili smo se da sastavimo što bolji tim i da budemo atletičniji. To mi je bilo izuzetno bitno. Obećavam da ćemo uraditi sve što je u našoj moći, ako treba i poginuti na terenu za Zvezdu", dodao je Kalinić.

Šta donosi Milan Tomić?

Milan Tomić, sa kojim je Sferopulos ranije sarađivao u Olimpijakosu, sada je dobio ulogu generalnog menadžera Zvezde.

"Srećan sam što je Milan Tomić sa nama, jer smo već imali priliku da uspješno sarađujemo.Važan nam je, kao i njegov posao. Riječ je o iskusnom stručnjaku, koji je bio sjajan, i trener, i igrač. Sada je generalni menadžer i siguran sam da će dati maksimum na toj funkciji", naglasio je Sferopulos i rekao da se još upoznaje sa novim igračima i da svi treba da imaju strpljenja.

Šta očekuje od Srbije na Eurobasketu?

"Srbija je prvi favorit. Imaju odličnog trenera, hemiju u ekipi… Godinama igraju zajedno i napravili su pobjedničku atmosferu. Sve to su moji zaključci na osnovu onoga što sam gledao uživo ili preko TV ekrana. Želim im svu sreću, kao i reprezentaciji Grčke, naravno", dodao je grčki trener.

