"Ljudi, kakav više pritisak, eksplodiraću": Nikola Kalinić prvi put u novoj ulozi u Zvezdi

Nikola Kalinić će najvjerovatnije biti novi kapiten Crvene zvezde i ističe da to za njega nije nikakav dodatni pritisak.

Izvor: MONDO/Matija Popović

Crvena zvezda je započela pripreme za sezonu 2025/26 sa praktično potpuno novim timom. Jedan od malobrojnih nosilaca koji su i dalje tu je Nikola Kalinić, koji će najvjerovatnije biti i novi kapiten Zvezde poslije odlaska Branka Lazića, a kako ističe to za njega ne predstavlja nikakav pritisak.

"Zašto pritisak? Šta to nosi? Ne znam šta bih ti rekao, uvijek me pitaš za neki pritisak, eksplodiraću više pod pritiskom", rekao je uz osmijeh Nikola Kalinić koji je rekao da je njegova odgovornost svakako već bila velika i da to odlasci Mitrovića, Lazića i Nedovića ne mijenjaju:

"To je čast da ti dodijele kapitensku traku. Prihvatiću je s velikom radošću. Sada sam u emotivnoj i životnoj fazi da to mogu da iznesem".

Kako mu se čini novi tim?

"Puno je novih ljudi i lica, ali mislim da će to sve izgledati dobro. Radimo tu dva dana, gradimo tim, probali smo da ispravimo slabosti iz prošle sezone i nadam se da ćemo unaprijediti našu igru i mjesto na kraju godine", rekao je Kalinić, pa se našalio da ga brinu godine.

"Prvi utisak je da sam stariji ha-ha, šalim se... Došli su svi spremni, trče, zakucavaju, dobar je utisak. Svi su shvatili ozbiljno. Svi su tu ozbiljni na pripremama i važno je da ne gubimo vremena na sitnice. Utisci su dobri, vidjećemo na kraju godine. Prošle godine smo pričali, pa je ispalo sve loše. Dobro, nije sve loše, bilo je štošta dobro, ali...", dodao je novi kapiten Zvezde koji je dodao da kao i u svakoj godini želi da unaprijedi svoju igru, procente, kao i da bude mirniji i vodi savjetima.

Šta očekuje od Srbije na Eurobasketu?

Košarkaška reprezentacija Srbije danas počinje svoju misiju u Rigi na Eurobasketu 2025, a Nikola Kalinić će i ovaj turnir pratiti od kuće, kao navijač, a kao i svi ubijeđen je da "orlovi" mogu da naprave uspjeh.

"Bez euforije. Šta da radim, neću da im otežavam, mislim da izgledaju jako dobro. Svi gledaju u istom smjeru i jako su dobri, atletski su odlični i vidjećemo. Može da bude iznenađenja, loših dana, ali ako bude sve u redu...", naglasio je Kalinić u prvoj izjavi uoči nove sezone.

