Nesreća kod Kladnja: Automobil sletio s puta, poginuo suvozač

Autor Dragana Božić
Suvozač u automobilu "tojota jaris" A.M. (92) poginuo je u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Tuzla-Sarajevo u mjestu Kovačići kod Kladnja, saopšteno je iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Saobraćajka kod Kladnja Izvor: Shutterstock

Do saobraćajne nesreće je došlo kada je automobil "tojota jaris", kojim je upraljala A.B. (71) iz Sarajeva, sletio sa kolovoza.

Dežurni ljekar Doma zdravlja Kladanj konstatovao je smrt A.M. na mjestu nesreće, dok je A.B. prevezena u Dom zdravlja Kladanj, odakle je upućena u Univerzitetski klinički centar Tuzla na medicinsko zbrinjavanje.

O ovoj saobraćajnoj nesreći, koja se dogodila danas u 12.40 časova, upoznat je dežurni kantonalni tužilac. 

(Srna)

