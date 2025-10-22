logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

U Zagrebu upucan tjelohranitelj fudbalera Crvena Zvezde: Napadač je poznato TV lice

U Zagrebu upucan tjelohranitelj fudbalera Crvena Zvezde: Napadač je poznato TV lice

Autor Dragana Božić Izvor index.hr Izvor jutarnji list
0

U Zagrebu je danas ranjen tjelohranitelj fudbalera Crvene Zvezde u pucnjavi kod Muzeja savremene umjetnosti. Policija je ubrzo uhapsila osumnjičenog, bivšeg policajca i TV lice. Ulice su bile blokirane, a svjedoci kažu da je došlo do sukoba prije pucnjave.

U Zagrebu upucan tjelohranitelj fudbalera Crvena Zvezde Izvor: YouTube/Printscreen/ Al Jazeera Balkans

Danas je u Zagrebu došlo do pucnjave u kojoj je ranjena jedna osoba. Kako javlja Jutarnji list, riječ je o tjelohranitelju fudbalera Crvene Zvezde.

Incident se dogodio prepodne, u blizini Muzeja savremene umjetnosti. Nakon pucnjave, policija je odmah pokrenula potjernicu za napadačem, koji je ubrzo uhapšen. Prema izvorima hrvatskih medija, osumnjičeni je bivši policajac i poznato TV lice.

Index piše da je uhapšen Leon Lučić, poznat široj javnosti zahvaljujući ulozi u RTL-ovoj seriji Krim tim 2. Ranjeni muškarac je državljanin BiH Denis Mustafčić.

Ulice oko Muzeja savremene umjetnosti bile su pune policije. "Oko 10.40 se u Središću čuo pucanj, nakon čega su brzo stigli policija i Hitna pomoć. Čovjek je iznijet na nosilima. Ljudi pričaju da je iz vozila marke Porsche izašao neki ćelavi muškarac, otišao u obližnju zgradu i sada ga nema", rekla je čitateljka za "24sata".

Drugi svjedok za isti medij izjavio je: "Svađali su se, udarao ga je nogom dok je ležao na podu, a zatim je pucao u njega."

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Zagreb pucnjava

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ