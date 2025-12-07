logo
Napadnuta policijska stanica u Atini: Bačeni Molotovljevi kokteli

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
Bačeni Molotovljevi kokteli na policijsku stanicu u Atini.

bačeni molotovljevi kokteli na policiju u atini Izvor: SOPA Images / Sipa Press / Profimedia

Grupa nepoznatih osoba je večeras bacila više Molotovljevih koktela na policijsku stanicu u Atini u Grčkoj, piše "Prototema". Povrijeđenih nema, ali je pričinjena velika materijalna šteta.

Napad se dogodio večeras nešto pre 20 časova po lokalnom vremenu. Sumnja se da je napad izvela grupa od najmanje šest ljudi kada su prišli ulazu u policijsku stanicu i bacila tri Molotovljeva koktela.

Nakon napada su pobjegli u nepoznatom pravcu. Istraga je u toku.

Tagovi

Atina nasilje Grčka policija

