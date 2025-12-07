Napadnuta policijska stanica u Atini: Bačeni Molotovljevi kokteli

Bačeni Molotovljevi kokteli na policijsku stanicu u Atini.

Izvor: SOPA Images / Sipa Press / Profimedia

Grupa nepoznatih osoba je večeras bacila više Molotovljevih koktela na policijsku stanicu u Atini u Grčkoj, piše "Prototema". Povrijeđenih nema, ali je pričinjena velika materijalna šteta.

Napad se dogodio večeras nešto pre 20 časova po lokalnom vremenu. Sumnja se da je napad izvela grupa od najmanje šest ljudi kada su prišli ulazu u policijsku stanicu i bacila tri Molotovljeva koktela.

Nakon napada su pobjegli u nepoznatom pravcu. Istraga je u toku.