Grčka uvodi najduže radno vrijeme u Evropi? Radi se i do 13 sati, sindikati bijesni, odmah stupili u štrajk

Grčki radnici su rano jutros stupili u štrajk, zbog produženja radnog vremena na 13 sati u privatnom sektoru. Ovo je drugi štrajk u samo mjesec dana koji su organizovali grčki sindikati.

Izvor: EPA/GEORGE VITSARAS

Grčki brodovi ostali su usidreni u lukama, a željeznički saobraćaj je obustavljen nakon što su radnici jutros obustavili rad u znak protesta protiv planiranih reformi radnog zakonodavstva, koje uključuju produženje radnog vremena na 13 sati u privatnom sektoru.

Štrajk, drugi po redu ovog mjeseca koji su organizovali najveći grčki sindikati javnog i privatnog sektora, vremenski je usklađen s parlamentarnom raspravom i glasanjem o vladinom predlogu zakona o reformama koje se očekuju ove nedjelje, prenosi Index.

Očekuje se da će radnici, uključujući bolničke ljekare i novinare javnih medija, marširati u podne ka parlamentu, zajedno s drugim demonstrantima.

Zaštita radnika od otkaza?

Prijedlog zakona omogućava poslodavcima da produže radno vrijeme, daje im veću fleksibilnost u kratkoročnom zapošljavanju i mijenja pravila o godišnjem odmoru u privatnom sektoru.

Vlada tvrdi da će zakon stvoriti efikasnije i fleksibilnije tržište rada i da će zaštititi radnike od otkaza ako odbiju da rade prekovremeno.

Međutim, sindikati tvrde da zakon ugrožava radnička prava, ukida osmočasovno radno vrijeme i umanjuje pregovaračku moć zaposlenih u zemlji u kojoj su prosečne plate i dalje među najnižima u EU, uprkos povećanju zarada i padu nezaposlenosti nakon teške dužničke krize od 2009. do 2018. godine.

"Umjesto da poveća prihode radnikai ojača javne usluge, vlada se odlučila da zakonom omogući iscrpljujuće radno vrijeme u korist poslodavaca", naveli su glavni grčki sindikati javnog i privatnog sektora.