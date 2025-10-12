logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bolna noć za Ivana Jovanovića, ništa od Svjetskog prvenstva: Treći poraz u nizu i kraj sna o velikoj 2026.

Bolna noć za Ivana Jovanovića, ništa od Svjetskog prvenstva: Treći poraz u nizu i kraj sna o velikoj 2026.

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Reprezentacija Grčke ni pod vođstvom srpskog trenera Ivana Jovanovića neće igrati na Svjetskom prvenstvu

ivan jovanović grčka neće na Svjetsko prvenstvo Izvor: Gonzales Photo/Tobias Jorgensen / imago sportfotodienst / Profimedia

Srpski stručnjak Ivan Jovanović (63) izgubio je sa reprezentacijom Grčke na gostovanju Danskoj (1:3) i na taj način njegov tim ostao je bez teoretske šanse da ode na Mundijal 2026.

Golovima Rasmusa Hojlunda (21. minut), Joakima Andersena (40') i Mikela Damsgarda (41'), Danci su već na poluvremenu deklasirali Grke, koji su uspjeli samo da ublaže poraz pogotkom Hristosa Colisa u 63. minutu. Bilo je to premalo, kao što je i bilo premalo sve što je Grčka napravila u ovim kvalifikacijama.

U grupi C sa četiri tima, poslije četiri kola dvije prvoplasirane ekipe su Danska i Škotska sa po 10 osvojenih bodova i one će odlučivati i tome ko će direktno na Svjetsko prvenstvo 2026, a ko će kao drugoplasirani u baraž.

Grčka je treća i tu će i ostati u najboljem slučaju, jer je u posljednje tri utakmice dva puta izgubila od Danske (0:3 i večeras 1:3), uz poraz na gostovanju Škotskoj (1:3). Jedinu pobjedu Jovanovićev tim ostvario je protiv Bjelorusije 5. septembra, na početku kvalifikacija (5:1).

Ivan Jovanović selektor je Grčke od ljeta 2024. i njegov tim će propustiti i treći uzastopnu Mundijal, nakon što nije igrao ni u Rusiji 2018, ni u Kataru 2022. Još duže Grci u kontinuitetu propuštaju Evropsko prvenstvo, na kojem nisu igrali od 2012.

Tim pun talentovanih igarča poput krila Colisa (23) iz Briža, štopera Konstatinosa Kulijerakisa (21) iz Volfsburga, ofanzivnog vezista Konstantinosa Karecasa (17) iz Genka i drugih bisera ima veliku cijenu na tržištu, ali rezultati još nisu stigli. Nijedan od trojice navedenih igrača ne vrijedi manje od 25 miliona evra i uprkos tome, Grčka i dalje čeka veliki rezultat u fudbalu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

fudbal Grčka Mundijal 2026

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC