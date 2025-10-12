Bolna noć za Ivana Jovanovića, ništa od Svjetskog prvenstva: Treći poraz u nizu i kraj sna o velikoj 2026.

Reprezentacija Grčke ni pod vođstvom srpskog trenera Ivana Jovanovića neće igrati na Svjetskom prvenstvu

Srpski stručnjak Ivan Jovanović (63) izgubio je sa reprezentacijom Grčke na gostovanju Danskoj (1:3) i na taj način njegov tim ostao je bez teoretske šanse da ode na Mundijal 2026.

Golovima Rasmusa Hojlunda (21. minut), Joakima Andersena (40') i Mikela Damsgarda (41'), Danci su već na poluvremenu deklasirali Grke, koji su uspjeli samo da ublaže poraz pogotkom Hristosa Colisa u 63. minutu. Bilo je to premalo, kao što je i bilo premalo sve što je Grčka napravila u ovim kvalifikacijama.

U grupi C sa četiri tima, poslije četiri kola dvije prvoplasirane ekipe su Danska i Škotska sa po 10 osvojenih bodova i one će odlučivati i tome ko će direktno na Svjetsko prvenstvo 2026, a ko će kao drugoplasirani u baraž.

Grčka je treća i tu će i ostati u najboljem slučaju, jer je u posljednje tri utakmice dva puta izgubila od Danske (0:3 i večeras 1:3), uz poraz na gostovanju Škotskoj (1:3). Jedinu pobjedu Jovanovićev tim ostvario je protiv Bjelorusije 5. septembra, na početku kvalifikacija (5:1).

Ivan Jovanović selektor je Grčke od ljeta 2024. i njegov tim će propustiti i treći uzastopnu Mundijal, nakon što nije igrao ni u Rusiji 2018, ni u Kataru 2022. Još duže Grci u kontinuitetu propuštaju Evropsko prvenstvo, na kojem nisu igrali od 2012.

Tim pun talentovanih igarča poput krila Colisa (23) iz Briža, štopera Konstatinosa Kulijerakisa (21) iz Volfsburga, ofanzivnog vezista Konstantinosa Karecasa (17) iz Genka i drugih bisera ima veliku cijenu na tržištu, ali rezultati još nisu stigli. Nijedan od trojice navedenih igrača ne vrijedi manje od 25 miliona evra i uprkos tome, Grčka i dalje čeka veliki rezultat u fudbalu.