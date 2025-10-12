logo
Farska Ostrva nastavljaju da sanjaju: Nakon Crnogoraca, pali i Česi

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Nevjerovatno zvuči, ali Farska Ostrva imaju šansu da se plasiraju na Svjetsko prvenstvo.

Farska Ostrva, navijači Farskih Ostrva Izvor: Olena Goffe/Shutterstock

Farska Ostrva u jednoj sedmici upisala su dvije pobjede, koje Ostrvljane dovode korak bliže Svjetskom prvenstvu, koje će 2026. godine biti održano u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku.

Poslije istorijskog "pokera" Crnoj Gori u četvrtak (4:0), Farani su večeras savladali Češku 2:1, te sada zaostaju samo bod za prvoplasiranom Hrvatskom i Češkom, s tim da Hrvati imaju dva meča manje (večeras igraju sa autsajderom Gibraltarom).

Ipak, za simpatičnu državicu sa sjevera Evrope, sa oko 55.000 stanovnika, najvažnije je da su slavili u direktnom sudaru sa rivalom za drugo mjesto, koje garantuje baraž. Hrvati su u "pol-poziciji" za direktan plasman na Mundijal. Ukoliko "kockasti" večeras savladaju posljednjeplasirani Gibraltar, što je izvjesno, u novembarskom "prozoru" biće im dovoljan bod iz mečeva sa Farskim Ostrvima i Crnom Gorom da "zacementiraju" prvo mjesto. Postoji mogućnost i da Hrvatskoj bude potreban samo trijumf večeras, pa da se nađe među putnicima na Svjetsko prvenstvo.

Izvor: Šimánek Vít / ČTK / Profimedia

Istorija već ispisana

Farani su već sada ostvarili istorijski rezultat upisavši četiri pobjede u kvalifikacijama, što se nikad ranije nije dogodilo. Do kraja kvalifikacija će gostovati Hrvatskoj 14. novembra.

Sorensen i Agnarson bili su strijelci u pobjedi Farana, dok je jedini gol za Čehe postigao Karabec. U grupi L Farska Ostrva imaju četiri trijumfa i tri poraza u dosadašnjih sedam utakmica, a večerašnji trijumf bio im je treći u nizu.



REZULTATI:

  • San Marino - Kipar 0:4
  • Farska Ostrva - Češka 2:1
  • Holandija - Finska 4:0
  • Škotska - Bjelorusija 2:1

Od 20.45:

  • Danska - Grčka
  • Hrvatska - Gibraltar
  • Litvanija - Poljska
  • Rumunija - Austrija

