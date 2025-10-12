Rumuni srušili Austriju: "Zmajevi" mogu direktno na Mundijal, ali i da ostanu bez baraža

Sve staje u dvije utakmice. "Zmajevi" ponovo imaju sve u svojim rukama.

Reprezentativci Rumunije na svom su terenu savladali Austriju sa minimalnih 1:0, a to znači da ćemo u grupi H gledati dramu do posljednje utakmice.

Večerašnji rezultat je mač sa dvije oštrice za reprezentaciju BiH koja sada ima šanse da se plasira na Mundijal direktno, ali i da ostane bez baraža.

Nakon šest odigranih kola Austrija je prva u grupi sa 15 bodova, BiH ima dva manje dok Rumunija ima 10. Jasno je da sve tri reprezentacije i dalje imaju šansu da se plasiraju na Svjetsko prvenstvo, a kada su u pitanju „zmajevi“ računica je jasna – dvije pobjede u posljednje dvije utakmice vode BiH na Mundijal.

„Zmajevi“ će u sedmom kolu pred domaćom publikom igrati protiv Rumunije, a onda slijedi duel sa Austrijom u gostima.

Jasno je da sa dva poraza izabranici Sergeja Barbareza ostaju bez baraža, a pobjeda protiv Rumunije garantuje doigravanje.

Što se tiče večerašnjeg meča, junak pobjede bio je Gita koji je pogodio u petom minutu sudijske nadoknade.

Meč BiH – Rumunija igra se 15. novembra dok je gostovanje Austriji na rasporedu tri dana kasnije.



