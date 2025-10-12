logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Rumuni srušili Austriju: "Zmajevi" mogu direktno na Mundijal, ali i da ostanu bez baraža

Rumuni srušili Austriju: "Zmajevi" mogu direktno na Mundijal, ali i da ostanu bez baraža

Autor Haris Krhalić
0

Sve staje u dvije utakmice. "Zmajevi" ponovo imaju sve u svojim rukama.

Rumunija pobijedila Austriju BiH može direktno na Svjetsko prvenstvo Izvor: FS BiH

Reprezentativci Rumunije na svom su terenu savladali Austriju sa minimalnih 1:0, a to znači da ćemo u grupi H gledati dramu do posljednje utakmice.

Večerašnji rezultat je mač sa dvije oštrice za reprezentaciju BiH koja sada ima šanse da se plasira na Mundijal direktno, ali i da ostane bez baraža.

Nakon šest odigranih kola Austrija je prva u grupi sa 15 bodova, BiH ima dva manje dok Rumunija ima 10. Jasno je da sve tri reprezentacije i dalje imaju šansu da se plasiraju na Svjetsko prvenstvo, a kada su u pitanju „zmajevi“ računica je jasna – dvije pobjede u posljednje dvije utakmice vode BiH na Mundijal.

„Zmajevi“ će u sedmom kolu pred domaćom publikom igrati protiv Rumunije, a onda slijedi duel sa Austrijom u gostima.

Jasno je da sa dva poraza izabranici Sergeja Barbareza ostaju bez baraža, a pobjeda protiv Rumunije garantuje doigravanje.
Što se tiče večerašnjeg meča, junak pobjede bio je Gita koji je pogodio u petom minutu sudijske nadoknade.

Meč BiH – Rumunija igra se 15. novembra dok je gostovanje Austriji na rasporedu tri dana kasnije.



Standings provided by Sofascore

Možda će vas zanimati

Tagovi

fudbal Rumunija Austrija zmajevi Mundijal 2026

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC