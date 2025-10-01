„Hiljade Grka na ulicama: Generalni štrajk protiv izmjena Zakona o radu

Hiljade demonstranata marširale su ulicama Atine u okviru generalnog štrajka zbog izmjena Zakona o radu, javlja AP.

Izvor: Angelos Tzortzinis / AFP / Profimedia

Taksi vozila i vozovi u Atini ne saobraćaju tokom 24-časovnog štrajka, dok autobusi, metroi, tramvaji i trolejbusi funkcionišu po izmjenjenoj satnici.

Štrajk je poremetio saobraćaj širom zemlje, uključujući luke i trajekte, kao i rad škola, sudova, bolnica i opština.

Sindikati koji predstavljaju državne službenike i radnike privatnog sektora pozvali su na štrajk u znak protesta zbog izmjena Zakona o radu koje omogućavaju veću fleksibilnost po pitanju uslova rada, uključujući prekovremeni rad i uvođenje smjena koje bi trajale 13 sati.

Prema novim propisima, radno vrijeme koje uključuje prekovremeni rad bilo bi ograničeno na 48 časova sedmično, sa maksimalno dozvoljenih 150 prekovremenih sati godišnje.

Sindikati tvrde da nova pravila čine radnike ranjivim na zloupotrebe poslodavaca.

"Iscrpljivanje nije razvoj. LJudska tolerancija ima granice", poručeno je iz krovnog sindikata privatnog sektora - Generalne konfederacije radnika Grčke.

Sindikat je pozvao na radnu sedmicu od 37,5 sati i povratak kolektivnih ugovora.