Grčka kreće u borbu protiv visokih cijena stanova: Najavili dva nova rješenja, ali mnogi sumnjaju

Grčka vlada pokušava da ublaži jednu od najgorih stambenih kriza u Evropi kroz program socijalnog stanovanja i zakupnina koji bi trebalo da pomogne porodicama sa srednjim prihodima.

Grčka vlada je najavila dva nova rješenja u pokušaju da obuzda jednu od najgorih stambenih kriza u Evropi. Uvođenje socijalnih zakupnina i socijalnog stanovanja ima cilj da ublaži pritisak na tržište stanovanja, ali mnogi sumnjaju da će mere biti dovoljne za rješavanje duboko ukorijenjenih problema.

Vladin plan: Socijalne zakupnine i stanovanje

Ministarka za socijalnu koheziju i porodicu, Domna Mihailidu, opisala je mere kao "složen alat" koji zahtjeva saradnju više aktera. Projekti socijalnog stanovanja biće zasnovani na mobilizaciji dugo zanemarene javne imovine, kao što je neiskorišćeno državno zemljište, izveštava Euronews.

U saradnji sa Ministarstvom odbrane, neaktivne vojne lokacije biće korišćene za nove stambene inicijative. Već su izabrana tri bivša vojna kampa u Atini, Solunu i Patrasu. Prva faza programa ima za cilj izgradnju između 1.500 i 1.700 stambenih jedinica za domaćinstva sa srednjim prihodima.

"Naš cilj je da uskoro imamo povećan stambeni fond, baš tamo gde je potreban, u srcu urbanih centara Atine, Soluna i Patrasa", rekao je Mihailidu.

Druga mjera, socijalni zakup, podrazumijeva javno-privatno partnerstvo usmjereno na renoviranje postojećih, napuštenih zgrada. Prema ovom modelu, privatni investitor bi preuzeo renoviranje zgrada u javnom vlasništvu, a zauzvrat bi država obezbjedila najmanje 30 odsto novoizgrađenih domova.

Ministar je objasnio: "Povećavamo stambeni fond, koristeći stagnirajuću javnu imovinu i stvaramo nove socijalne stanove tamo gdje postoji potreba."

Izazovi i sumnje na tržištu

Uprkos optimizmu vlade, učesnici na tržištu nekretnina upozoravaju da će ove mjere, iako već sprovedene u drugim evropskim zemljama, biti teško sprovesti u Grčkoj. Jedan od glavnih problema je složen vlasnički status mnogih javnih objekata, čije rješavanje može trajati mjesecima ili čak godinama.

Solun

Dodatni problem su izuzetno duge procedure za dobijanje dozvola za nove stambene projekte. Zato tržišni stručnjaci pozivaju na "ubrzane" procedure, slične onima koje su na snazi tokom priprema za Olimpijske igre.

Koliko je duboka stambena kriza u Grčkoj?

Nedavna studija grčke platforme za nekretnine Prosperty otkriva ozbiljne probleme ponude i potražnje na tržištu. Većina dostupnih nekretnina je stara, izgrađena 1960-ih i 1970-ih, a samo jedna od deset je renovirana. Trenutno je na prodaju oko 131.000 nekretnina i 45.000 za iznajmljivanje, ali mnoge ostaju prazne i do dvije godine zbog nesklada između cijene i kvaliteta.

Prosečna tražena cijena za nekretninu dostiže 300.000 evra, odnosno oko 2.500 evra po kvadratnom metru. Novogradnja je uglavnom rezervisana za kupce sa visokom kupovnom moći, a cijene često prelaze 6.000 evra po kvadratnom metru za luksuzne opcije.

Istovremeno, stopa vlasništva nad kućama je pala za 12 odsto, a visoki hipotekarni uslovi sve više otežavaju mladim ljudima i porodicama da posjeduju sopstvene domove.

Rješenja postoje, ali zahtjevaju transparentnost

Studija Prospertija predlaže niz rešenja, uključujući državne programe zakupa sa mogućnošću otkupa i proširenje vladine inicijative "Moj dom" za stambene kredite za mlade. Takođe poziva na dodatne državne garancije i ciljane poreske olakšice.

Ostale mjere uključuju progresivni porez na prazne stanove u kritičnim oblastima, pretvaranje poslovnih prostora u stambene jedinice i stvaranje jedinstvene baze podataka o nekretninama (MLS). Poslednja mjera ima cilj da okonča nedostatak transparentnosti u oglasima i bori se protiv nerealno visokih cijena.

"Transparentnost je ključna za sređivanje tržišta", naglasio je Antonios Markopulos iz Prospertija, napominjući da bez jasnih podataka niko ne može imati potpunu sliku o stvarnoj dostupnosti nekretnina. Zaključak studije je jasan: rješavanje krize zahteva ne samo novu gradnju, već i inovativne alate, veću transparentnost i politike koje podstiču vlasništvo i olakšavaju pristup kreditima.

