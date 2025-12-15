logo
Ubijeni reditelj prije 3 mjeseca šetao crvenim tepihom sa svojim navodnim ubicom

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
0

Rob Rajner i njegova supruga ubijeni su u svom domu u Brentvudu

Posljednji film ubijenog Roba rajnera Izvor: lev radin/Shutterstock

Holivud je danas potresla vijest da su legendarni reditelj Rob Rajner i njegova supruga, fotografkinja Mišel Singer, ubijeni u svom domu u Los Anđelesu. Tragedija se dogodila u porodičnoj kući u naselju Brentvud, a tijela bračnog para pronašla je njihova ćerka Romi Rajner.

Policija vodi istragu, objavljeno je da se radi o ubistvu kao da su glumac i reditelj i njegova supruga zadobili više ubodnih rana. Pojedini američki mediji navode da se pod lupom istražitelja nalazi i njihov sin Nik Rajner kao ubica, ali za sada ne postoji nikakva zvanična potvrda tih tvrdnji, niti je iko optužen. 

Izvor: lev radin/Shutterstock

Posljednje pojavljivanje u javnosti

Rob Rajner je posljednji put viđen u javnosti u septembru, na premijeri svog novog filma Spinal Tap II: The End Continues. Bio je to događaj koji je nosio snažnu simboliku, ne samo zato što je riječ o nastavku kultnog ostvarenja, već i zato što će se ispostaviti da je to njegovo poslednje javno pojavljivanje i posljednji film koji je završio.

Na crvenom tepihu Rajner se pojavio u društvu supruge Mišel, ćerke Romi, koja će ga kasnije pronaći mrtvog, kao i sina Nika. Svjedoci navode da je djelovao smireno, raspoloženo i ponosno, svjestan značaja filma koji predstavlja, ali bez nagovještaja tragedije koja će uslijediti samo tri mjeseca kasnije.

Premijera je održana u atmosferi nostalgije, uz prisustvo brojnih zvijezda i saradnika, a Rajner je tada govorio o filmu kao o "zatvaranju jednog kruga".

Film koji je zaokružio karijeru

Spinal Tap II: The End Continues izašao je u američke bioskope 12. septembra 2025. godine i predstavlja nastavak legendarnog mockumentary filma This Is Spinal Tap iz 1984. godine. U filmu se ponovo pojavljuju Kristofer Gest, Majkl Mikin i Hari Širer, kao članovi izmišljene hevi-metal grupe Spajnal Tap, koji se nakon 15 godina ponovo okupljaju zbog jednog, navodno posljednjeg koncerta.

Film je poseban jer je to jedino ostvarenje u Rajnerovoj karijeri koje je dobilo nastavak, iako je godinama odbijao takvu ideju. Na odluku su uticali ponovni porast interesovanja publike, ali i dugogodišnja borba autora za prava nad originalnim filmom, koja je konačno okončana 2021. godine, kada su Rajner i njegovi saradnici povratili potpunu kontrolu nad brendom Spajnal Tap.

Radnja filma djelimično je inspirisana smrću glumca Tonija Hendre, koji je u originalu tumačio menadžera benda. U nastavku se pojavljuje njegova ćerka, koja ugovorom primorava bend na još jedan nastup. Film je, poput originala, sniman sa mnogo improvizacije i oslanja se na specifičan, suv humor koji je obilježio čitavu franšizu.

Iako film nije ostvario veliki bioskopski uspjeh, kritika ga je ocijenila kao dostojanstven oproštaj. Publika je reagovala toplije nego prije četiri decenije, a mnogi su Spinal Tap II doživjeli kao svjesni, zreli pogled autora na vrijeme, starenje i kraj jedne ere.

BONUS VIDEO:

Rob Rajner - ubistvo
Izvor: NBC News

(Žena, MONDO)

