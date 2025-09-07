logo
Preminuo režiser "Boljeg života": Mihailo Vukobratović pao na snimanju serije

Preminuo režiser "Boljeg života": Mihailo Vukobratović pao na snimanju serije

Proslavljeni reditelj Mihailo Vukobratović preminuo je danas, 7. septembra, u bolnici KBC Zemun, na odjeljenju neurohirurgije.

Preminuo režiser Mihailo Vukobratović Izvor: Printscreen/YouTube

Mihailo je 28. juna primljen u bolnicu kada je pao na snimanju serije. On je tada zadobio teške povrede glave i kičme.

Podsjetimo, Vukobratović je diplomirao filmsku i TV režiju na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu. Režirao je najpoznatije serije srpske kinematografijekao što su "Bolji život", "Nije lako s muškarcima", "Otvorena vrata", "Stižu dolari", "Bela lađa" i mnoge druge.

Bio je direktor Pozorišta na Terazijama, u kome je posle dvanaest godina podneo ostavku, 21. februara 2013. godine.

(Telegraf.rs/MONDO)

režiser reditelji in memoriam

