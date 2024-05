PREMINUO SLAVNI OSKAROVAC! U 54. godini izgubio bitku s opakom bolešću

Slavni režiser Morgan Spurlok, preminuo je u četvrtak u sjevernom dijelu Njujorka, nakon duge i teške bolesti u 54. godini.

Morgan Spurlok, široj javnosti ostao je poznat po tome što je dokumentovao sopstvene psihološke i fizičke simptome svakodnevnog jedenja brze hrane tokom mjesec dana u filmu "Super Size Me". Ovo ostvarenje privuklo je veliku pažnju, a nominovano je za Oskara 2004. godine.

Njegov brat Kreg Sperlok potvrdio je tužnu vijest Njujork postu: "Bio je to tužan dan, opraštali smo se od mog brata Morgana. Morgan je dao toliko toga svojom umjetnošću, idejama i velikodušnošću. Danas je svijet izgubio istinskog kreativnog genija i posebnog čovjeka. Tako sam ponosan što sam radio zajedno sa njim", rekao je on.

Obožavao je brzu hranu

Tri puta dnevno je jeo najveće obroke iz Mekdonaldsa, zbog čega je osjetio fizičke, ali i psihičke posljedice. Pored povećanja tjelesne mase, imao je česte promjene raspoloženja, a osjetio je i nedostatak s*ksualne želje.

Bogata filmografija i život na ivci

Drugi dokumentarni filmovi u kojima je Spurlok učestvovao uključuju: Gdje je na svijetu Osama Bin Laden? (2008); Freakonomika (2010); i One Direction: This Is Us (2013). Imao je i seriju CNN-a pod nazivom Morgan Spurlock: Inside Man od 2013. do 2016. i FKS-ovih 30 dana od 2005. do 2008. U ovoj drugoj, Morgan je pokušao da živi od minimalne plate 30 dana.

