Glumac i njegova supruga izmasakrirani, sin u bjekstvu? Detalji stravičnog ubistva, policija zatekla horor

Kako prenose strani mediji, policija je izašla na teren nakon dojave o teškoj pljački, a u porodičnom romu Rajnerovih zatekli su scenu kao iz najstrašnijih horora

Izvor: 360b/Shutterstock

Vijest da su čuveni reditelj i glumac Rob Rajner i njegova supruga Mišel Singer pronađeni mrtvi u svom domu u Los Anđelesu u nedjelju, šokirala je javnost.

Visoki izvori iz policije rekli su za ABC News da su žrtve izbodene nožem u svojoj kući u naselju Brentvud.

"Sa dubokom tugom saopštavamo tragičnu smrt Mišel i Roba Rajnera. Slomljenog smo srca zbog ovog iznenadnog gubitka i molimo za privatnost u ovom nevjerovatno teškom trenutku“, navela je porodica Rajner.

Zvaničnici su tokom konferencije za medije najprije u nedjelju uveče saopštili da osumnjičeni još nije identifikovan i da se niko trenutno ne nalazi u pritvoru.

"Ovo je ogroman gubitak za naš grad i našu zemlju“, izjavila je gradonačelnica Los Anđelesa Karen Bas. "Doprinos Roba Rajnera duboko je utkan u američku kulturu i društvo, a kroz svoj kreativni rad i zalaganje za socijalnu i ekonomsku pravdu unaprijedio je živote bezbrojnih ljudi".

Rajner, proslavljeni reditelj, producent i glumac, poznat je po velikim holivudskim hitovima kao što su "The Princess Bride", "When Harry Met Sally...", "Stand By Me", "This is Spinal Tap", "A Few Good Men" i mnogi drugi.

Izvor: Kathy Hutchins/Shutterstock

Kako je saopštila policija Los Anđelesa (LAPD), policajci su pozvani u kuću u 15:40 po lokalnom vremenu, a istraga se vodi kao očigledno ubistvo.

Vatrogasna služba Los Anđelesa potvrdila je ranije u nedjelju da su u kući pronađeni mrtvi muškarac i žena, starosti 78 i 68 godina. Na lice mjesta izašlo je i rukovodstvo odjeljenja LAPD-a za pljačke i ubistva.

Jedan komšija rekao je za ABC News da su, nakon dolaska policije, u kući viđeni glumci Bili Kristal i Leri Dejvid.

"Bili je izgledao kao da će zaplakati“, rekao je komšija.

Porodica Rajner posjeduje dvije kuće koje se nalaze jedna naspram druge. U jednoj su živjeli Rob i njegova supruga, dok je u drugoj živela njihova ćerka sa decom, navodi komšija.

Inače, Rajner je ranije bio u braku sa Peni Maršal, koja je preminula 2018. godine. Nakon kraha ovog braka uplovio je u odnos sa Mišel Singer, sa kojom se i vjenčao 1989. godine, a zajedno su dobili troje djece – Džejka, Nika i Romi.

Upravo je Nik glavni osumnjičeni, a trenutno se nalazi u bjekstvu.

OMG..ROB REINER & WIFE MICHELE MURDERD BY MIDDLE SON NICK REINER WHO IS MISSING ACCORDING TO SOURCES.



Nick previously battled severe drug addiction starting in his teens enduring 17 rehab stints homelessness in multiple states, and periods on the streets. He co-wrote the 2015…pic.twitter.com/PTlhZAYVAV — Johnny St.Pete (@JohnMcCloy)December 15, 2025

Spominje se da je Nik u prošlosti imao problema sa narkoticima, kao i da je više puta bio na rehabilitaciji, ali i da je zbog problema završio na ulici.