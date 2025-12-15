logo
Glumac i njegova supruga izmasakrirani, sin u bjekstvu? Detalji stravičnog ubistva, policija zatekla horor

Glumac i njegova supruga izmasakrirani, sin u bjekstvu? Detalji stravičnog ubistva, policija zatekla horor

Autor Jelena Sitarica
0

Kako prenose strani mediji, policija je izašla na teren nakon dojave o teškoj pljački, a u porodičnom romu Rajnerovih zatekli su scenu kao iz najstrašnijih horora

Glumac Rob Rajner i supruga Rob Rajner i njegova supruga Mišel Singer pronađeni mrtvi Izvor: 360b/Shutterstock

Vijest da su čuveni reditelj i glumac Rob Rajner i njegova supruga Mišel Singer pronađeni mrtvi u svom domu u Los Anđelesu u nedjelju, šokirala je javnost. 

Visoki izvori iz policije rekli su za ABC News da su žrtve izbodene nožem u svojoj kući u naselju Brentvud.

"Sa dubokom tugom saopštavamo tragičnu smrt Mišel i Roba Rajnera. Slomljenog smo srca zbog ovog iznenadnog gubitka i molimo za privatnost u ovom nevjerovatno teškom trenutku“, navela je porodica Rajner.

Zvaničnici su tokom konferencije za medije najprije u nedjelju uveče saopštili da osumnjičeni još nije identifikovan i da se niko trenutno ne nalazi u pritvoru.

"Ovo je ogroman gubitak za naš grad i našu zemlju“, izjavila je gradonačelnica Los Anđelesa Karen Bas. "Doprinos Roba Rajnera duboko je utkan u američku kulturu i društvo, a kroz svoj kreativni rad i zalaganje za socijalnu i ekonomsku pravdu unaprijedio je živote bezbrojnih ljudi".

Rajner, proslavljeni reditelj, producent i glumac, poznat je po velikim holivudskim hitovima kao što su "The Princess Bride", "When Harry Met Sally...", "Stand By Me", "This is Spinal Tap", "A Few Good Men" i mnogi drugi.

Izvor: Kathy Hutchins/Shutterstock

Kako je saopštila policija Los Anđelesa (LAPD), policajci su pozvani u kuću u 15:40 po lokalnom vremenu, a istraga se vodi kao očigledno ubistvo.

Vatrogasna služba Los Anđelesa potvrdila je ranije u nedjelju da su u kući pronađeni mrtvi muškarac i žena, starosti 78 i 68 godina. Na lice mjesta izašlo je i rukovodstvo odjeljenja LAPD-a za pljačke i ubistva.

Jedan komšija rekao je za ABC News da su, nakon dolaska policije, u kući viđeni glumci Bili Kristal i Leri Dejvid.

"Bili je izgledao kao da će zaplakati“, rekao je komšija.

Porodica Rajner posjeduje dvije kuće koje se nalaze jedna naspram druge. U jednoj su živjeli Rob i njegova supruga, dok je u drugoj živela njihova ćerka sa decom, navodi komšija.

Inače, Rajner je ranije bio u braku sa Peni Maršal, koja je preminula 2018. godine. Nakon kraha ovog braka uplovio je u odnos sa Mišel Singer, sa kojom se i vjenčao 1989. godine, a zajedno su dobili troje djece – Džejka, Nika i Romi.

Upravo je Nik glavni osumnjičeni, a trenutno se nalazi u bjekstvu. 

Spominje se da je Nik u prošlosti imao problema sa narkoticima, kao i da je više puta bio na rehabilitaciji, ali i da je zbog problema završio na ulici.

