Holivudski producent osuđen na 146 godina zatvora zbog ubistva i silovanja: Iživljavao se pa ih ostavio pred bolnicom

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Holivudski producent je do samog kraja suđenja tvrdio da je nevin, međutim, dokazi su govorili drugačije

Holivudski producent Dejvid Pirs osuđen na 146 godina zatvora Izvor: printscreen/youtube/COURT TV

Holivudski producent Dejvid Pirs osuđen je na 146 godina zatvora nakon što je proglašen krivim za smrt dvije žene 2021. godine, kao i za niz se*sualnih napada na druge žene. Pirs je odgovoran za smrt manekenke Kristi Gejls i njene prijateljice Hilde Marsel Kabrales-Arzole, koje su preminule od predoziranja fentanilom.

Ostavio ih pred bolnicama

Prema informacijama Kancelarije okružnog tužioca Los Anđelesa, Pirs i drugi muškarac, Brant Osborn, susreli su se sa Gejls i Kabrales-Arzolom u novembru 2021. godine.

Izvor: društvene mreže

Vlasti navode da su žene otišle s njima u Pirsov stan, gde su im dali smrtonosnu dozu droga GHB i fentanila. Iako je Kabrales-Arzola pozvala prevoz otprilike 35 minuta nakon dolaska u stan, na kraju nije otišla.

Nakon što su žene izgubile svijest, Pirs i Osborn su ih izneli iz stana i ostavili ispred dvije različite bolnice u Los Anđelesu. Džajls je preminula prije dolaska u bolnicu, dok je Kabrales-Arzola provela 11 dana na aparatima za održavanje života pre nego što je njena porodica donijela odluku o njihovom isključivanju.

Niz optužbi za silovanje

Pored smrti dvije žene, Pirs je osuđen i za silovanje sedam drugih žena u periodu između 2007. i 2021. godine.

Optužbe su uključivale tri tačke za silovanje uz upotrebu sile, dve za se*sualnu penetraciju uz upotrebu sile, jednu za silovanje žrtve u nesvesti i jednu za prinudnu sodomiju.

Izvor: društvene mreže

Nakon njegovog hapšenja u decembru 2021, sedam žena je istupilo s optužbama. Pirs je na suđenju negirao sve optužbe, tvrdeći da jednu od žena nikada nije upoznao, a da su ostali susreti bili sporazumni.

Pravda za žrtve

"Ova presuda donosi dugo očekivanu pravdu za preminule djevojke i hrabre žrtve se*sualnog napada koje su istupile i svjedočile“, rekao je okružni tužilac okruga Los Anđeles, Nejtan Dž. Hohman.

"Žrtve nisu samo se*sualno napadnute, već su životi Kabrales-Arzole i Džajls ukradeni na jedan od najrazornijih načina – se*sualnim napadom izazvanim fentanilom od strane Pirs-a."

Pirsov saučesnik, Brant Osborn, trebalo bi da se suoči sa ponovljenim suđenjem sledećeg mjeseca, u novembru 2025, nakon što porota nije uspjela da postigne jednoglasnu presudu protiv njega po dvije tačke optužnice za pomaganje u ubistvu.

