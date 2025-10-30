Holivudski producent osuđen na 146 godina zatvora zbog ubistva i silovanja: Iživljavao se pa ih ostavio pred bolnicom

Holivudski producent je do samog kraja suđenja tvrdio da je nevin, međutim, dokazi su govorili drugačije
Holivudski producent Dejvid Pirs osuđen je na 146 godina zatvora nakon što je proglašen krivim za smrt dvije žene 2021. godine, kao i za niz se*sualnih napada na druge žene. Pirs je odgovoran za smrt manekenke Kristi Gejls i njene prijateljice Hilde Marsel Kabrales-Arzole, koje su preminule od predoziranja fentanilom.
Ostavio ih pred bolnicama
Prema informacijama Kancelarije okružnog tužioca Los Anđelesa, Pirs i drugi muškarac, Brant Osborn, susreli su se sa Gejls i Kabrales-Arzolom u novembru 2021. godine.Izvor: društvene mreže
Vlasti navode da su žene otišle s njima u Pirsov stan, gde su im dali smrtonosnu dozu droga GHB i fentanila. Iako je Kabrales-Arzola pozvala prevoz otprilike 35 minuta nakon dolaska u stan, na kraju nije otišla.
Nakon što su žene izgubile svijest, Pirs i Osborn su ih izneli iz stana i ostavili ispred dvije različite bolnice u Los Anđelesu. Džajls je preminula prije dolaska u bolnicu, dok je Kabrales-Arzola provela 11 dana na aparatima za održavanje života pre nego što je njena porodica donijela odluku o njihovom isključivanju.
Niz optužbi za silovanje
Pored smrti dvije žene, Pirs je osuđen i za silovanje sedam drugih žena u periodu između 2007. i 2021. godine.
Optužbe su uključivale tri tačke za silovanje uz upotrebu sile, dve za se*sualnu penetraciju uz upotrebu sile, jednu za silovanje žrtve u nesvesti i jednu za prinudnu sodomiju.Izvor: društvene mreže
Nakon njegovog hapšenja u decembru 2021, sedam žena je istupilo s optužbama. Pirs je na suđenju negirao sve optužbe, tvrdeći da jednu od žena nikada nije upoznao, a da su ostali susreti bili sporazumni.
Pravda za žrtve
"Ova presuda donosi dugo očekivanu pravdu za preminule djevojke i hrabre žrtve se*sualnog napada koje su istupile i svjedočile“, rekao je okružni tužilac okruga Los Anđeles, Nejtan Dž. Hohman.
"Žrtve nisu samo se*sualno napadnute, već su životi Kabrales-Arzole i Džajls ukradeni na jedan od najrazornijih načina – se*sualnim napadom izazvanim fentanilom od strane Pirs-a."
Pirsov saučesnik, Brant Osborn, trebalo bi da se suoči sa ponovljenim suđenjem sledećeg mjeseca, u novembru 2025, nakon što porota nije uspjela da postigne jednoglasnu presudu protiv njega po dvije tačke optužnice za pomaganje u ubistvu.