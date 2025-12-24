Preminuo glumac iz serije "Prijatelji": Borio se s najtežom bolešću, svi ga pamte po scenama s Monikom

Legendarni glumac iz serija "Prijatelji", "Seinfeld" i "The Middle", Pet Fin, preminuo je u 60. godini, okružen svojim voljenima u Los Anđelesu.
Glumac Pet Fin, preminuo je danas, prenijeli su američki mediji.
Glumac kojeg smo imali prilike da gledamo u "Sajnfeldu", ostao je upamćen po ulozi doktora Rodžera u hit seriji "Prijatelji" u epizodi u kojoj gledamo junake u "alternativnim životima".Tada je bio Monikin partner koji je bio prezauzet za vezu, zbog čega su Monika i Čendler završili zajedno.
Fin se dugo borio sa najtežom bolešću, međutim, nije otkriveno koju vrstu raka je imao.
Pat Finn, ‘The Middle’ and ‘Friends’ actor, dead at 60 after cancer battlehttps://t.co/eDzbYZ61O7pic.twitter.com/jMYgHE9JvG— New York Post (@nypost)December 24, 2025