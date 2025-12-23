Proširena istraga protiv Rasela Brenda: Još dvije žene iznijele optužbe za silovanje i napad

Suđenje Raselu Brendu po pet prvobitnih optužbi zakazano je da počne 16. juna 2026. godine pred Kruni sudom u Sautvarku.

Izvor: YouTube/Screenshot

Glumac i komičar Rasel Brend suočava se sa dvije nove optužbe, saopštila je Metropolitenska policija. Kako je navedeno, Brend (50) je optužen po jednoj tački za silovanje i jednoj tački za se*sualni napad.

Riječ je o novim optužbama koje se odnose na dvije dodatne žene, a one nadovezuju se na ranije optužbe protiv Brenda koje su podignute u aprilu 2025. godine.

Podsjetimo, prethodne optužbe, koje uključuju četiri žene, obuhvataju:

dvije tačke optužnice za silovanje,

jednu tačku za nepristojni napad,

dvije tačke za se*sualni napad.

Glavni inspektor detektiv Tariq Faruki iz Metropolitenske policije, koji predvodi istragu, izjavio je:

"Žene koje su podnijele prijave, uključujući i one povezane sa dvije nove optužbe, i dalje dobijaju podršku posebno obučenih policijskih službenika. Istraga Metropolitenske policije je i dalje u toku, a detektivi pozivaju sve koji su pogođeni ovim slučajem, kao i sve koji imaju bilo kakve informacije, da se jave policiji i daju izjavu.“

Suđenje po pet prvobitnih optužbi zakazano je da počne 16. juna 2026. godine pred Kruni sudom u Sautvarku.