Glumac iz hit serije na Netflixu optužen za silovanje: Oglasila se policija, otkriveni jezivi detalji optužnice

Glumac iz serije "Top Boy", Majkl Vord (27), optužen je za dva slučaja silovanja i jedan slučaj se*sualnog napada nad jednom ženom, saopštila je Metropolitenska policija.

Metropolitenska policija je saopštila da je Kraljevsko tužilaštvo odobrilo podizanje optužnice protiv Vorda, koji živi u Češantu, Herfordšir, nakon istrage koju su sproveli detektivi.

Optužbe se odnose na navodne incidente nad jednom ženom koji su se, prema izvještajima, dogodili u januaru 2023. godine.

Dobitnik BAFTA nagrade, koji je glumio i u filmu "Blue Story", trebalo bi da se pojavi na sudu u četvrtak, 28. avgusta.

"Naši specijalizovani službenici nastavljaju da pružaju podršku ženi koja je podnijela prijavu – znamo da istrage ovog tipa mogu imati značajan uticaj na osobe koje odluče da progovore”, rekao je detektiv nadnarednik Skot Ver, čiji tim vodi istragu, dok je zamjenica glavnog tužioca Krunske tužbe za region London Jug, Ketrin Bakas, rekla:

"Nakon pažljivog pregleda dokaza, Krunsko tužilaštvo je ovlastilo Metropolitensku policiju da podigne optužnicu protiv Mihaela Vorda (27) za dva slučaja silovanja, dva slučaja napada penetracijom i jedan slučaj se*sualnog napada nad jednom ženom u januaru 2023. godine. On će se pojaviti pred Sudom za prekršaje u Temzu u četvrtak, 28. avgusta 2025. godine. Podsjećamo sve da je postupak protiv osumnjičenog u toku i da on ima pravo na pravično suđenje. Veoma je važno da ne dođe do izvještavanja, komentarisanja ili dijeljenja informacija na internetu koje bi na bilo koji način mogle da ugroze ovaj pravni proces.“

Majkl Vord je glumio u brojnim filmovima i TV serijama, uključujući biografski film o Bob Marliju "Bob Marley: One Love", mini seriju BBC-ja "Small Axe", kao i filmove "The Book of Clarence" i "The Beautiful Game", prenosi Mirror.

