S kim će Zvezda igrati u nokaut fazi Lige Evrope? Pola navijača ne zna da su se promijenila pravila

Evo s kim Crvena zvezda može da igra u nokaut fazi Lige Evrope i kako izgledaju nova pravila na žrijebu.

Crvena zvezda je skoro sigurno obezbijedila nokaut fazu Lige Evrope, odnosno kako to kaže procjena "superkompjutera" - 99 odsto je prošla dalje. To je uspjela sa tri vezane pobjede protiv Lila, FCSB-a i Šturma (sve po 1:0), tako da uz onaj bod protiv Seltika sa starta takmičenja ima ukupno deset, što je stavlja u sjajnu poziciju pred posljednje dvije runde ligaške faze.

Preostaju mečevi protiv Malmea i Selte krajem januara poslije kojih će Crvena zvezda i zvanično znati da li je u nokaut fazi, a izuzetno je bitno s kog mjesta tamo odlazi - pošto od toga mnogo zavisi na žrijebu.

Nova pravila u Ligi Evrope

Od prošle sezone u UEFA takmičenjima važe sasvim nova pravila, a niko od srpskih klubova nije bio ni blizu nokaut faze Lige šampiona, Lige Evrope i Konferencijske lige, pa je mnogima promaklo i kako izgleda novi format žrijeba.

U svim takmičenjima, pa tako i u Ligi Evrope, direktan prolazak u osminu finala obezbjeđuje osam najbolje plasiranih ekipa poslije ligaške faze, dok oni od devetog do 24. mjesta idu u baraž za osminu finala. Preciznije, možda je lakše reći da idu zapravo u šesnaestinu finala. Takođe, nema prelazaka iz takmičenja u takmičenje.

Zvezda ima 99 odsto šansi da se nađe u šesnaestini finala, a dva odsto šansi direktno u osmini finala, što je naravno velika i bitna razlika. I to nije sve.

Bitno je i s kog mjesta prođeš u baraž

S obzirom da su šanse za direktan plasman u osam najboljih vrlo male, osvrnućemo se na baraž koji je realniji za Crvenu zvezdu i u kome imamo podjelu na povlašćene i nepovlašćene.

Kada se na žrijebu u Nionu 30. januara 2026. godine budu izvlačili parovi baraža za osminu finala Lige Evrope, ogromnu razliku će praviti da li ste prošli kao deseti ili recimo 19, pošto je žrijeb poludirigovan. Primera radi, ekipa koja je završila na devetom mjestu na tabeli, može da igra samo protiv 23. ili 24. ekipe sa tabele (najgori i drugi najgori tim).

Zvuči komplikovano, ali treba zapamtiti samo ovu podjelu:

Deveti i deseti izvlače 23. i 24. ekipu

11. i 12. izvlače 21. i 22. ekipu

13. i 14. izvlače 19. i 20. ekipu

15. i 16. izvlače 17. i 18. ekipu

Takođe, ako se prođe u baraž - bitno je završiti od devetog do 16. mjesta pošto su te ekipe povlašćene na žrijebu i revanše će igrati na domaćem terenu (i uslovno sa slabijim ekipama od sebe).

Šta ovo dalje znači za Zvezdu i žrijeb?

Posljednji žrijeb u Ligi Evrope za ovu sezonu biće održan 27. februara 2026. godine, dakle odmah poslije završetka baraža. Pred žrijeb četvrtfinala i polufinala, ekipe će simetrično biti raspoređene da bi obe strane kostura bile podjednako jake. Primjera radi, na jednoj strani žrijeba će biti najbolje plasirani u ligaškoj fazi, a na drugoj drugoplasirani - slično kao u tenisu.

Zbog toga je izuzetno važno ostvariti što bolji plasman na tabeli jer to u teoriji znači veliki broj benefita na žrijebu koji od prošle godine izgleda mnogo drugačije nego što nas je UEFA navikla i nagrađuje svaki bod u ligaškoj fazi.

Prema trenutnoj projekciji, Zvezda bi igrala protiv Genka ili Panatinaikosa u baražu, a onda s Mitjilandom ili Lionom u osmini finala, odnosno na žrijebu bi bilo određeno s kojim od tih timova može da igra. Naravno, to će se još menjati do kraja ligaške faze i do samog završetka to je nemoguće predvidjeti ni ko su potencijalni rivali.

