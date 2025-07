Kina slomila "zmajeve" serijom 18:3: Košarkaši BiH u utorak imaju priliku za popravni

Meč je riješen u trećoj četvrtini.

Izvor: KS BiH

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u Nanđingu, u duelu sa Kinom, rezultatom 90:70.

Bila je ovo prva od dvije kontrolne utakmice koje će "zmajevi" odigrati protiv najjače selekcije Kine. Druga je zakazana za utorak.

Domaći su prvu četvrtinu riješili rezultatom 25:16, ali su izabranici Adisa Bećiragića pružili bolju igru i stigli do izjednačenja (40:40).

Kina je, ipak, do odlaska na petnaestominutnu pauzu došla do plus 5 (48:43), a onda u trećoj dionici riješila meč serijom 18:3, za 66:46, riješila pitanje pobjednika u ovom susretu.

Kineze su do trijumfa predvodili Liao Saning i Čeng Šuaipeng, koji su postigli po 13 poena. U bh. taboru, prednjačio je Edin Atić sa 17 poena, Amar Gegić je dodao 15, dok se Miralem Halilović zaustavio na 12.

