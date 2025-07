"Zmajevi" počeli pripreme za Eurobasket: Adisu Bećiragiću otkazalo osam košarkaša

Okupljanjem u Sarajevu u petak su počele pripreme košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine za predstojeće Evropsko prvenstvo.

Izvor: Promo/Košarkaški savez BiH

Košarkaši će se u Sarajevu pripremati šest dana nakon čega je planiran odlazak u Kinu gdje će biti odigrano nekoliko pripremnih utakmica. Selektor Adis Bećiragić ističe da je prilikom izrade plana priprema insistirao na većem broju pripremnih utakmica te je dogovoreno njih osam, a pripreme će trajati skoro 40 dana.

Selektor se na startu priprema suočio s problemima zbog otkaza nekoliko igrača te će prvi dio priprema na raspolaganju imati 12 košarkaša od pozvana 24. Kaže da je očekivao da na početak ne stignu Jusuf Nurkić zbog NBA pravila te Džanan Musa zbog duge sezone, ali je poslije toga kasnije priključenje pripremama tražilo još nekoliko igrača, dok je osam košarkaša potpuno otkazalo dolazak.

"Kada smo pravili plan očekivali smo da samo Jusuf i Musa neće biti u Kini, išli smo na to da njih uključimo poslije 1. avgusta. U međuvremenu se sezona Kenana Kamenjaša produžila i izrazio je želju da ne dođe odmah što smo dozvolili. Iznenađujuće nam je bilo pred početak ovog okupljanja da je klub za koji je potpisao Kastaneda tražio da prije priključivanja reprezentaciji prođe ljekarski pregled koji bi trebao da bude krajem jula. To nam je poremetilo stvari pa će se i on priključiti 30. jula. Takođe Amar Alibegović bi trebalo da dobije posebno osiguranje u Londonu za što treba da napravi ljekarski pregled krajem jula tako da će i on prije odlaska u Kinu otići na te preglede", pojasnio je Bećiragić, a prenijele "Nezavisne novine".

No, najviše ga je iznenadio otkaz osam igrača - tri zbog povrede, tri su potpisali nove ugovore gdje bi trebali da se dokažu treneru i dva igrača zbog privatnih problema. Tako će Bećiragić u Kinu voditi 12 igrača a nakon što se petorica nabrojanih priključe timu Bećiragić će se morati odreći usluga dvojice košarkaša i pripreme nastaviti sa 15 igrača a pred odlazak na EP spisak će skratiti na 12.

U Kinu će putovati: Edin Atić, Miralem Halilović, Amar Gegić, Ajdin Penava, Aleksandar Lazić, Sani Čampara, Adin Vrabac, Adnan Arslanagić, Ismet Sejfić, Fahrudin Manjgafić, Tarik Hrelja i Ale Pjanić. Prvi trening reprezentacija je obavila u petak u Skenderiji.

Podsjetimo, bh. košarkaši su smješteni u grupu C na predstojećem EP, gdje će igrati protiv Španije, Italije, Grčke, Gruzije i Kipra. Utakmice grupe C se igraju u kiparskom Limasolu. Evropsko prvenstvo igra se u Letoniji, Finskoj, Poljskoj i Kipru, a počinje 27. avgusta i trajaće do 14. septembra.

