Saša Obradović ističe da nikad u karijeri nije bio u situaciji u kakvoj je sada u Crvenoj zvezdi.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

KK Crvena zvezda ima veoma izazovnu nedjelju pred sobom. Rane su još svježe poslije poraza u "vječitom" derbiju od Partizana nakon vođstva od 16 razlike, već je uslijedila pobjeda protiv Spartaka, a sada je pred Sašom Obradovićem i njegovim igračima već "duplo kolo" Evrolige.

Ni manje ni više nego protiv lidera ovog takmičenja, debitanta Hapoela iz Tel Aviva, kome će Zvezda gostovati u Jerusalimu u utorak od 20 časova.

Vidi opis "Veliki su ovo stresovi i udarac na hemiju": Saša Obradović rekao šta ga najviše muči u Zvezdi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 15 / 15 AD

"Poslije vječitog derbija je bilo prvo i osnovno, ta posljednja četvrtina način na koji smo igrali, morali smo da reagujemo i na te sudijske odluke koje su i dalje sada poslije neprospavane noći problematične. Na nekom visokom nivou i za neki visok rezultat, moraš da znaš i kako u tim nekim stvarima da postupaš. To je jedna dimenzija, druga je isto kako ćeš da iskontrolišeš igru do samog kraja. Posljednjih pet minuta smo koliko lopti izgubili i šuteve promašili. Da nam se dešava to u budućnosti. Bili smo dominantni i zaslužili smo pobjedu, ali smo stavili to iza sebe", rekao je Saša Obradović.

Šta je sa Monekeom? "Šutirao je, nismo još odlučili. Dobro je, trenira, dobar je", rekao je Obradović, dok sa druge strane stižu vijesti da neće putovati u Izrael kao i još sedmorica košarkaša Crvene zvezde koji su od ranije već povrijeđeni i ne mogu da pomognu ekipi.

Istakao je trener Zvezde da je zadovoljan kako su njegovi igrači odigrali protiv Spartaka, dodajući da je svaki meč "stres" zbog povreda:

"Svaka utakmica, gubiš jednog, dva, nekad tri igrača. To su veliki stresovi, udarac na hemiju, nekada nije lako reagovati na to, što se tiče i same taktike. Još imamo igrače koji se još adaptiraju na ovo, izlazak igrača iz povrede, to su sve faktori koje niko neće da prihvati kao uzrok pada. Mi moramo sa tim da se nosimo i iz toga da učimo. Ono što je najvažnije je što smo u svakoj utakmici do sada imali dobar stav prema protivniku, klubu, navijačima i to je osnovno", dodao je Obradović.

Zbog toga se nameće i logično pitanje da li će mladi srpski igrači dobiti šansu u ABA ligi u budućnosti:

"Nemamo ni njih i to je problem. Nikada nisam bio u takvoj situaciji. U pauzi nemaš trening, pozajmljivali smo igrače iz Radničkog da imamo deset za trening. Dolaziš tako u neku Barselonu koja treba da bude dobra utakmica, ne uđeš dobro, ne odigraš dobro, sve su to stvari koje onaj ko je unutra zna", rekao je i dodao:

"Ima tu veliki problem da se sve iskalkuliše. Moraš da integrišeš neke igrače, da ih sačuvaš, nije to lako. To je i majstorstvo ovog posla".

Vidi opis "Veliki su ovo stresovi i udarac na hemiju": Saša Obradović rekao šta ga najviše muči u Zvezdi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 17 17 / 17

Trener Zvezde je dodao i da je Hapoel "specifična ekipa" i da bi više volio da su igrali u Bugarskoj, kao što je do sada bio slučaj s njima na domaćem terenu, umjesto u Izraelu. Dodao je da su po kvalitetu ekipa za fajnal-for koja igra jako brzo i koja koristi sve greške protivnika, tako da sada moraju da zablistaju Džared Batler i Devonte Grejem.

"Prvo Devonte je dugo izostao, koliko god je gledao, mora fizički da se vrati, on to razumije, iako je kod NBA igrača to teže. Trebaju mu noge malo više, imao je problem u Sarajevu i to treba da se naglasi da je morao da prestane da igra. Te neke faze još prolazi i mora da ih prođe. To je neko ko može dobro da razmišlja na terenu, nije blizu maksimuma. Batler skoro svaku utakmicu ti da neki procenat više, neki korak više napretka i to je ono što hrabri. Talenat i poene u rukama ima u svakom momentu, vidi se, ne boji se da donosi odluke. Početak je donio probleme u odbrani, sad je tu bolji, nije više meta kao neko ko se napada tako lako. Bolje razumije principe igre, nije lako, sistematski kad uzmeš da radiš neke stvari koliko možeš nekome da daš. On je igrač sa Bejlora, šta ste igrali tamo, tri stvari, a ovdje malo više. Prilagođavanje mene prema njemu, njega prema ekipi još malo traje. Mora još da bude bolje prihvaćen i da razumije saigrače. Za sada dobro napreduje", zaključio je trener crveno-bijelih.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!