Mekintajer se oglasio poslije poraza Zvezde: Poslao zagonetnu poruku nakon brojnih kritika

Košarkaš Crvene zvezde Kodi Miler-Mekintajer oglasio se na instagramu.

Crvena zvezda je poražena i u 16. kolu Evrolige, ovog puta je Hapoel bio bolji tim, a može se reci da je ekipa iz Beograda izgubila i zbog loše igre pojedinih igrača. Kodi Miler-Mekintajer, važio je za jednog od najvažnijih košarkaša u timu, ali mu utakmica u Jerusalimu nije legla, što je izazvalo veliko nezadovoljstvo navijača.

Mnogo se govori o igri plejmejkera Zvezde, iz igre je šutirao 31 odsto što je 4-13, dok je za tri poena pogodio dva puta iz sedam pokušaja. Zbog ovakvog učinka komentari poslije meča nisu bili lijepi, a čini se da reprezentativac Bugarske nije ostao imun na to. Tako je na njegovom instragram profilu osvanula zanimljiva poruka.

"Pokušavam da živim miran život, ali problemi dolaze bez prestanka", napisao je Kodi uz objavi inserta iz filma "Bad Boys" u kojem glumi popularni Vil Smit. U ovoj ulozi on tvrdi da sve "drži pod kontrolom", što bi takođe moglo biti aludiranje na rezultate Zvezde u posljednje vreme, a posebno na igru plejmejkera.

Naravno, nema nikakve potvrde da je ova objava reakcija na učinak Kodija na terenu, ali prema riječima koje je naveo mnogi od navijača povjerovali su da je to upućeno upravo - njima.

Miler-Mekintajer je nedavno komentarisao i bolan poraz u "vječitom" derbiju u kojem su crveno-bijeli imali čak 16 poena prednosti. On je u razgovoru za "Gazetu" otkrio:

"Znate, sezona je duga. Pred nama je još jedan derbi, a onda ćemo mnogo puta igrati protiv njih u ABA ligi. To je utakmica i da biste bili dobar tim, morate da prihvatite poraz, shvatite zašto ste izgubili, probudite se sljedećeg dana i ispravite te greške“, rekao je Zvezdin Amerikanac u razgovoru sa Grcima.

Ipak, da je Kodiju lijepo otkrio je i šaljivim odgovorom. Kad je upitan da li će možda i na klupskom nivou dijeliti svlačionicu sa Sašom Vezenkovim rekao je: "Da, naravno - ako dođe u Crvenu zvezdu", našalio se.