"Ne mogu to da komentarišem": Za Kodija Milera-Mekintajera je ovo zabranjena tema

Košarkaš Crvene zvezde Kodi Miler-Mekintajer dao je intrervju za grčku "Gazetu" gdje se osvrnuo na bolan poraz u vječitom derbiju i svoje prijateljstvo sa asovima Olimpijakosa i Panatinaikosa, Sašom Vezenkovim i Dinosom Mitogluom. Nije želio previše da komentariše odlazak Janisa Sferopulosa i raduje se novim izazovima u crveno-bijelom dresu.

Zvezda je imala ogromnih +16 tokom utakmice sa Partizanom, ali su na kraju dozvolili preokret i doživjeli poraz u prvom ovosezonskom vječitom derbiju.

"Znate, sezona je duga. Pred nama je još jedan derbi, a onda ćemo mnogo puta igrati protiv njih u ABA ligi. To je utakmica i da biste bili dobar tim, morate da prihvatite poraz, shvatite zašto ste izgubili, probudite se sljedećeg dana i ispravite te greške“, rekao je Zvezdin Amerikanac u razgovoru sa Grcima.



Upitan je za probleme u crno-bijelom taboru i situaciju sa Željkom Obradovićem. "Mislim kao i svaki drugi tim. Znate, svaki tim ima svoje probleme. Neki su veći od drugih, ali imaju veoma dobru bazu navijača. Imaju veoma dobar tim i tim sa veoma dobrim karakterima. Dakle, oni će to riješiti", rekao je.

Nije želio da komentariše odlazak Janisa Sferopulosa na čije mjesto je došao Saša Obradović. "Iskreno, osjećam da je to nešto što zaista ne mogu da komentarišem. Znaš, to je odluka ljudi koji su na pozicijama da takve odluke donose. I moraš da vjeruješ njihovoj viziji za tim. Ali je to definitivno teška situacija i ne bih to poželio nijednom treneru, jer kao igrač znam kako je prolaziti kroz to. Tako da, znaš, nikada ne želiš da se to desi bilo kome".

Govorio je o prijateljstvu sa asom Olimpijakosa Sašom Vezenkovim sa kojim je saigrač u reprezentaciji Bugarske. "Iskustvo sa Sašom je nevjerovatno. Volim da igram sa njim. On je sjajan igrač, sjajna osoba. Dočekao me je u reprezentaciji raširenih ruku. I dalje se povremeno čujemo, ali on je definitivno vrhunski igrač".

Šanse da igraju zajedno na klupskom nivou? "Da, naravno - ako dođe u Crvenu zvezdu", našalio se plej beogradskih crveno-bijelih.

Takođe, sjajan odnos ima sa Dinosom Mitogluom zbog koga je zamalo završio u Panatinaikosu. "Znam Dina još od kada smo bili djeca. Igrali smo zajedno na koledžu. Ideja da igramo zajedno uvijek je postojala, razgovarali smo o tome i ranije. Svako mora da donese odluku koja je najbolja za njega. Odluku u kojoj se osjećaš dobro, odluku koja djeluje ispravno. Biti strpljiv i sačekati priliku koja zaista djeluje ispravno za mene, a to je da budem ovdje".

Prošlog ljeta je produžio saradnju sa Zvezdom i nije imao ni najmanju dilemu. "To je energija, treneri, uprava, navijači. Nešto u vezi sa povratkom u Beograd i igranjem ovdje me je privuklo. Za mene je to trenutno najvažnije. Kao što sam rekao, gledajući širu sliku, znajući gdje želim da budem i gdje se nalazim u svojoj karijeri. Jednostavno sam osjećao da je ovo bila prava odluka za mene. I do sada se pokazalo da jeste", zaključio je Mekintajer.

