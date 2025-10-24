logo
Virtus razbio Panatinakos: Ivanović podviknuo poslije bruke i prizemljio Atamana

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Košarkaši Virtusa ubjedljivo su nadigrali ekipu Panatinakosa koja je uvijek jedna od favorita za osvajanje Evrolige.

Virtus pobijedio Panatinaikos 92-75 Izvor: MN PRESS

Košarkaši Virtusa iz Bolonje režirali su iznenađenje u 6. kolu Evrolige, pošto su potpuno nadigrali Panatinaikos rezultatom 92:75. Atinski velikan je sada na petoj poziciji na tabeli, dok je italijanski tim na visokoj četvrtoj poziciji. Tako je Duško Ivanović nadmudrio Ergina Atamana koji će ponovo imati šta da kaže svojim izabranicima koji ne briljiraju od starta nove sezone.

Virtus je kontrolisao utakmicu od samog početka, u drugoj dionici su stigli do ogromnnih +15, da bi u trećoj prednost dodatno porasla.Poslije maksimalnih +19 na startu posljednjeg kvartala, nije bilo povratka za Panatinaikos.

Ergin Ataman je isključen tokom trećeg perioda kada je dobio drugu tehničku grešku, nakon što se bunio zbog nedosuđenog faula nad Kendrikom Nanom.

Najefikasniji u pobjedničkoj ekipi je bio Karsen Edvards sa 22 poena, pratio ga je Morgan sa 15, a Smailagić je dodao 14. Kod Panatinakosa je Kendrik Nan imao 19, Šorts 15, a Osman 14.

Ovo je jako važna pobjeda za Virtus koji se prije samo tri dana obrukao u prvenstvu kada je poražen od Kremone sa 86:69, nakon što su dozvolili seriju 35:1.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Evroliga košarka Virtus KK Panatinaikos

