Trener crno-bijelih oglasio se pred revanš protiv Hibernijana u 3. kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu

Izvor: Youtube/FK Partizan Beograd

Trener Partizana Srđan Blagojević oglasio se iz Edinburga, gdje njegov tim u četvrtak od 21 čas igra za plasman u plej-of Konferencijske lige protiv Hibernijana. Srpski predstavnik imaće težak zadatak, jer mora da pobijedi razlikom od dva gola poslije beogradskih "minus 2" (0:2).

"Nažalost, taj nesrećni penal u prvoj utakmici je definitivno prelomio i odnio rezultat na njihovu stranu, ali došli smo ovdje bez bijele zastave, iako su nas mnogi naravno otpisali imajući u vidu rezultat iz prve utakmice i okolnosti. Mnogi smatraju da smo prežaljeni, ali naš stav je da želimo da se takmičemo, da pružimo maksimum i ako Bog da da uspijemo da nadoknadimo minus iz prve utakmice", kazao je Blagojević.

Da li ima u glavi startnih 11?

"Mogu da kažem da imam jednu dilemu, ali gotovo sam siguran. Recimo da 95 odsto znam sastav", rekao je Blagojević.

Da li zbog rezultata 0:2 planira da igra sa dva špica?

"Ne bih otkrivao detalje. Naravno da u toku igre postoji i opcija igre sa dva napadača, ali to koliko napadača učestvuje u igri ne znači da je u tom trenutku ekipa ofanzivna. Za ubacivanje napadača moramo da izvučemo jednog igrača iz sredine, što predstavlja dodatni izazov i taktičke stvari koje sada ne bih otkrivao. Naravno da postoji varijanta sa dva špica, što smo upotrebljavali prošle sezone u nekim mečevima."

Da li može da se ponovi Njukasl i 2003. godina?

Vidi opis "Mnogi su nas već otpisali i prežalili, osim nas": Srđan Blagojević vjeruje u Partizanovu veliku noć u Škotskoj Nemanja Trifunović u dresu Partizana. Milan Roganović u dresu Partizana. Jovan Milošević u dresu Partizana slavi gol. Vanja Dragojević u dresu Partizana. Ognjen Ugrešić u dresu Partizana. Dušan Jovanović u dresu Partizana. Andrej Kostić u dresu Partizana. Bogdan Kostić u dresu Partizana. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Mladjan Ivanovic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 9 9 / 9 AD

"Ta 2003. je bila prije 22 godine. Svi koji smo u Partizanu i kojima ovaj grb nešto znači dobro pamtimo taj trenutak, ali niti je Partizan isti kao u tom trenutku, niti je fudbal isti kao u to vrijeme. Mnogo stvari se izmijenilo, mnogo vremena prošlo. To je uvijek interesantno statističarima, medijima, sjećati se lijepih emocija, ali moramo motiv da crpimo iz trenutnog momenta, onoga što sam se sada dešava i trenutnih okolnosti, koje su takve kakve jesu. Ovo je sasvim drugačija ekipa od te koja je u tom trenutku napravila uspjeh. Mlad tim, koji ima želju, strast, volju, pripadnost i raduje me što sam osjetio na treningu da i oni imaju želju. Naravno, pomogla je utakmica protiv Napretka za dodatno samopouzdanje."

Ne očekuje velike taktičke promjene u ekipi Hibernijana.

"Ta strategija im je dala rezultat. Direktnost, jako čvrst blok koji je teško probiti... Ne bi trebalo da pričamo o prekidima. Očekujem ih agresivnije, nametljivije, jer igraju kod kuće, pred svojim navijačima, pa ta energija sigurno vuče naprijed kao i nas u Beogradu."

Koji je "Plan B" u situaciji ako neko od trenutna dva zdrava štopera ne bude mogao da igra?

"Biće to improvizacija. Vanja Dragojević može, Stojković može i na zadnjeg veznog i na štopera, igrao je u karijeri, ali to su sve opcije za slučaj da se desi nešto ne daj Bože."