Poslije Zvezdine petarde napravili evropsku senzaciju: Linkoln sa Gibraltara obezbijedio Konferencijsku ligu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Istorijski uspjeh autsajdera sa Gibraltara

Linkoln sa Gibraltara obezbijedio obezbijedio jesen u Evropi Izvor: MN PRESS

Linkoln sa Gibraltara igraće u ligaškoj fazi evro-takmičenja, jer je u 3. kolu kvalifikacija za Ligu Evrope eliminisao Nou iz Jermenije. U gostima je tim sa Gibraltara pobijedio boljim izvođenjem penala (1:0), za ukupnih 2:1 u dvomeču.

Linkoln će u plej-ofu za plasman u ligašku fazu Lige Evrope igrati protiv Brage 21. i 28. avgusta, ako ispadne, nastupaće u Konferencijskoj ligi čitave jeseni. To je drugi prolaz Linkolna u grupnu/ligašku fazu evro-takmičenja.

Podsjetimo, šampion Gibraltara igrao je ovog ljeta protiv Crvene zvezde u 2. kolu kvalifikacija za Ligu šampiona i prvak Srbije je prošao pobjedom u gostima 1:0, uz "petardu" na Marakani 5:1.

Na iznenađenje mnogih, Linkoln je prethodno pobijedio Vikingur, savladavši ga na Farskim Ostrvima 3:2, a kod kuće 1:0. Ispostavilo se da je to bio početak vjerovatno najvećeg evropskog iznenađenja ovog ljeta.

Tagovi

Liga Evrope Konferencijska liga

