"Nevjerovatno je dosljedan": Trener Oklahome nahvalio Topića i otkrio zbog čega ga oduševljava

Trener Oklahome Majk Dagnolt istakao je da je Nikola Topić veoma posvećen svom oporavku.

Izvor: Monica Schipper / Getty images / Profimedia, EPA-EFE/MANUELA SOLDI SHUTTERSTOCK OUT

Nikola Topić cijelu sezonu presjedio je na klupi Oklahome. Povreda prednjeg ukrštenog ligamenta odvojila ga je na više od godinu dana od terena, ali klub koji se bori za NBA titulu nada se da će uskoro moći da računa na talentovanog Srbina.

Tokom finalne serije Oklahome i Indijane, trener Mark Dagnolt govorio je o bivšem igraču Zvezde. Istakao je Dagnolt da je impresioniran kako je novajlija u timu iznio ovu sezonu:

"Što se tiče onoga što trenutno radi, prošlo je nekoliko mjeseci od operacije. Još se vraća u formu. Ne mislim da je on igrač koji će biti u trening kampu", istakao je trener Oklahome za "The Oklahoman".

"Ono što je najimpresivnije kod njega jeste da je nevjerovatno mlad, prvi put je u Americi, prvi put u NBA ligi, oporavlja se od dugotrajne povrede, ali je neverovatno dosljedan, zreo i profesionalan u svom pristupu. Kada gledate nekoga kako prolazi kroz to, možete mnogo toga naučiti o njemu", istakao je.

Nikola je imao tešku povredu u maju 2024, samo mjesec dana prije nego što ga je Oklahoma draftovala u prvom krugu kao 12. pika. Ipak, prije povrede Topić je bio viđen kao jedan od pet najboljih novajlija u NBA ligi, a prosjek koji je imao u ABA ligi bili su veliki pokazatelj njegovog talenta. Prosječno je bilježio 15,1 poena, 3,2 skoka i 5,9 asistencija na 18 mečeva.

Bio je dio prvog tima Crvene zvezde prije odlaska u NBA, a po dolasku na drugi kontinent mogao se pohvaliti time da je prihvaćen veoma lijepo, što je potvrdio i trener:

"Uklopio se u sve na veoma praktičan način. Momci zaista poštuju način na koji pristupa obavezama. On ima 'staru' dušu. Prevazišao je svoje godine i to je zaista dobar znak za njega, bez obzira gdje je započeo meč kao igrač na terenu. To se prenosi, zbog toga je impresivan", istakao je trener Oklahome.

