Nikola Topić čitave sezone nije zaigrao za Oklahomu, a njegova sudbina zavisiće od ambicija kluba i njihovih planova za draftovanje igrača.

Izvor: Monica Schipper / Getty images / Profimedia

Oklahoma je savladala Denver u sedmoj utakmici plej-ofa Evrolige. Veliki uspjesi ovog tima odaju utisak da je ekipa u sastavu u kakvom bi i trebalo da bude da bi stigla do svog prvog NBA prstena, pa sve to postavlja pitanje - da li će dogodine biti mjesta u sastavu za Nikolu Topića?

Sezona se bliži kraju, Oklahoma je obezbijedila finale Zapadne konferencije, ali već sad se razmišlja o narednoj sezoni. S toga, američki mediji postavljaju pitanje, šta će biti sa mladim Nikolom Topićem? Njihov zaključak je jednostavan, sudbina talentovanog Srbina zavisiće od predstojećeg drafta Oklahome. Ovaj tim zbog ubrzanog napretka pozicioniran je kao ozbiljan kandidat na draftu i nema sumnje da će dobro razmisliti o svojim koracima.

Vidi opis Da li Oklahoma računa na Nikolu Topića? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN Press/Vid Ponikvar/Sportida Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: YouTube/FIBA Basketball Chanell/Screenshot Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: FIBA Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: FIBA Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: FIBA Br. slika: 9 9 / 9 AD

Oklahoma iz godine u godinu pruža sve bolje partije, a to su dokazali i u plej-ofu protiv Denvera. Riznica su talenata u kojoj dominira Kanađanin o kojem priča čitav svet - Šej Gildžer-Aleksander. Među talentima u ovom timu nalazi se i Nikola Topić, momak koji je iz Srbije otišao kao veliki potencijal, ali povreda koja ga je ispratila iz Beograda udaljila ga je od terena čitave sezone, pa i pored toga Oklahoma je bila spremna da mladi Topić bude u timu.

Da li će Nikola Topić ostati u Oklahomi?

Oklahoma je sada na raskrsnici i na njoj je odluka koga draftovati? Biće neophodno da hemija u ekipi ostane ista ili se poboljša, pa se čini da će budućnost Topića zavisiti od strategije koju tim odluči da zastupa. Naime, Topić bi mogao da bude ključ rešenja problema, a evo i kako.

Izvor: MN PRESS

Tander je imao prethodne sezone Džoša Gidija koji nije bio sjajan u šutu za tri poena, a umjesto njega stigao je Aleks Karuzo iz Čikaga. Ipak, ono što bi Oklahomi odgovaralo je organizator igre koji ima makar solidan šut za tri poena. U ovoj konkurenciji najveći rival Topiću mogao bi da bude Adžej Mičel koji igra svoju prvu NBA sezonu.

Momak iz Belgije bilježi 6,6 poena, 1,9 skokova i 1,8 asistencija. Ipak, on je bio 38. pik, bi makar na osnovu toga Nikola Topić bio bolja opcija pošto je u Oklahomu stigao kao 12. pik.

Zašto Nikola Topić ne igra?

Nikola Topić propustio je veliki deo prethodne i celu ovu sezonu, zbog jedne od najozbiljnijih sportskih povreda. Veliki srpski talenat pokidao je prednje ukrštene ligamente i zbog toga je u Oklahomu stigao kao povređen igrač koji će se narednih godinu dana oporavljati. Tako je i bilo, tek povremeno su se pojavljivali snimci sa treninga na kojima bivši igrač Crvene zvezde šutira na koš.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Za sve ovo vreme provedeno u klubu koji je stigao do finala Zapadne konferencije, trener Oklahome Mark Dagnolt bio je zadovoljan onim što mladi Srbin pruža. "Na dobrom je putu, jer radi sve što je po rasporedu i sve što bi trebalo da radi. Uradio je impresivan posao. Prošlo je mnogo vremena od trenutka kad je poslednji put bio na terenu, a to je veoma teško kada ste ruki. On bi želeo da pokaže šta ume, da se pokaže u NBA", jednom prilikom je izjavio.

"Pokazao je veliki nivo profesionalizma, tako što je bio konstantan u svom radu. Pokazao je zrelosti i radnu etiku, za sve ovo vreme. Stabilan je i u pristupu mentalno, impresivno je. Nastavlja da pomera granice i to je uzbudljivo. A, pristupom rehabilitaciji je ostavio veliki utisak", zaključio je Degno.

Bonus video: