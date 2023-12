POGREŠAN POZIV, ŠEFE! Milan i Snežana "udarili" po Baharu - slave odlazak trenera Zvezde!

Milan i Snežana Borjan su "dočekali" odlazak trenera Crvene zvezde Baraka Bahara, pa su se javili na Instagramu poslije poraza crveno-bijelih u derbiju.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je izgubila u 171. "vječitom" derbiju protiv Partizana (2:1), a odmah poslije pada na drugo mjesto - ostala je i bez trenera. Barak Bahar je platio cijenu loših rezultata ove jeseni i smijenjen je poslije samo jedne polusezone, a niz čudnih odluka Izraelca na "Marakani" počeo je "tjeranjem" Milana Borjana, dugogodišnjeg kapitena crveno-bijelih.

I prije bukvalno prvog treninga, Bahar je saopštio Borjanu da ne računa na njega i da traži novog golmana (što je bio Omri Glazer, koji se pokazao kao odlično pojačanje), pa je tako kapiten Zvezde pravo niotkuda morao na pozajmicu u Slovan. Zato se odmah poslije derbija u Humskoj oglasio Borjan na društvenim mrežama i čini se da je podsjetio sve u klubu na neka "stara" vremena. Podijelio je fotografiju nastalu nakon osvojene 34. titule, uz poruku: "Bio jednom jedan tim!".



Interesantno, odmah potom oglasila se i Snežana Borjan, supruga fudbalera: "Nije važno što si mi upropastio posljednjih nekoliko dana odmora u Parizu, važno je da si upropastio snove navijača Zvezde. Pogrešan poziv, šefe!", naglasila je ona.



Podsjetimo, Bahara će u Zvezdi naslijediti povratnik Vladan Milojević, koji je upravo doveo Borjana na "Marakanu" 2017. godine, a vidjećemo da li će ga i vratiti u klub. Prije nekoliko sedmica Borjan je bio na meču Crvene zvezde i izjavio je da ima želju da ponovo obuče dres voljenog kluba, sa kojim ima ugovor do 2026.

"Da li bih volio da se vratim? Naravno da bih, to je glupo pitanje. Ova energija je neopisiva, uvijek postoji želja. Bože zdravlja jednog dana vratiću se. Imam ugovor sada sa Slovanom do juna, poslije još dvije godine sa Zvezdom tako da vidjećemo šta će da bude", istakao je Borjan i time već najavio da će se vratiti u Zvezdu, ali ostaje da vidimo da li će moći da raskine pozajmicu u Slovačkoj već na zimu ili će čekati do ljeta.