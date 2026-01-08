logo
Preminula legenda Vojvodine Dragan Surdučki: Bio veliki talenat SFRJ, ostavio fudbal u 23. i postao ministar

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Preminuo je član šampionske generacije Vojvodine iz 1966. godine.

Preminuo Dragan Surdučki Izvor: fkvojvodina.rs

Fudbalski klub Vojvodina sa tugom je saopštio da je preminula klupska legenda Dragan Surdučki, bivši fudbaler "stare dame" srpskog fudbala i dugogodičnji član kluba.

Dragan Surdučki rođen je 15. januara 1946. godine u Bečeju. Kao mlad igrač pridružio se crveno-bijelima u sezoni 1963/64, a ostao je dio Voše i naredne dvije sezone i bio je dio tima koji je postao šampion Jugoslavije 1966. godine. Bio je i član mlade reprezentacije Jugoslavije na Evropskom prvenstvu 1964, zajedno sa Draganom Džajićem i Ratomirom Dujkovićem.

Pamti se kao igrač koji je bio omiljen među saigračima i navijačima, ali i kao fudbaler posvećen klupskoj tradiciji. Već u 23. godini prekinuo je karijeru zbog školovanja i posla. Zatim je bio ugledni privrednik, kao i ministar pokrajinske vlade.

"Ljubav prema njegovoj Vojvodini je nešto što ga je krasilo od prvih fudbalskih koraka, pa sve do silaska sa životne scene. FK Vojvodina izražava najdublje saučešće porodici, prijateljima i svima koji su ga poznavali i poštovali", saopštio je klub.

Tagovi

in memoriam fudbaleri FK Vojvodina

