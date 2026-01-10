logo
Ovo je tim Vojvodine za napad na "duplu krunu": Tanjga poveo 31 fudbalera u Antaliju

Ovo je tim Vojvodine za napad na "duplu krunu": Tanjga poveo 31 fudbalera u Antaliju

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Pogledajte ko je na spisku igrača Vojvodine za pripreme u Antaliji (Turska).

Igrači Vojvodine na pripremama u Antaliji Izvor: Bane T. Stojanovic/ATAIMAGES

Kao i većina klubova Superlige, tako je i FK Vojvodina izabrala Tursku za zimski dio priprema. Trener Miroslav Tanjga odlučio je da u Antaliju povede 31 fudbalera, među kojima jedino nema Ibrahima Mustafe koji je prešao u redove Radničkog iz Niša. Svi ostali na raspolaganju kod "stare dame" za napad na "duplu krunu", kako je to najavio predsjednik Dragoljub Zbiljić.

Vojvodina će od 10. do 24. januara obaviti glavni dio zimskih priprema u Antaliji, a na spisku je i nekoliko talentovanih igrača iz omladinskog tima koji će probati da se nametnu kod Miroslava Tanjge u pet kontrolnih utakmica. Na spisku su sljedeći igrači:

  • golmani: Dragan Rosić, Matija Gočmanac i Bogdan Bogdanović.
  • odbrana: Siniša Tanjga, Đorđe Crnomarković, Stefan Bukinac, Mihai Butean, Lukas Baros, Lazar Nikolić, Kolins Sičenje.
  • vezni red: Eta Kufre, Andrej Pivaš, Vladan Noveski, Slobodan Medojević, Njegoš Petrović, Marko Poletanović, Dragan Kokanović, Uroš Nikolić, Vukan Savićević, Lazar Ranđelović, Marko Veličković, Marko Mladenović, Petar Sukačev, Milan Kolarević, Milutin Vidosavljević, Lazar Peranović.
  • napad: Aleksa Vukanović, Damjan Đokanović, Džon Meri, Vuk Boškan i Srđan Borovina.

Tokom boravka u Antaliji, Vojvodina će odigrati pet jakih kontrolnih mečeva.

  • 14. januar: Vojvodina - Maribor (Slovenija)
  • 17. januar: Vojvodina - Levski (Bugarska)
  • 20. januar: Vojvodina - Zlin (Češka)
  • 23. januar: Vojvodina - Rakov (Poljska)
  • 23. januar: Vojvodina - Korona (Poljska)

Nakon dvonedjeljnog boravka u Turskoj, slijedi povratak u Novi Sad, a potom i nastavak sezone 31. januara kada Vojvodina gostuje TSC-u.

