Zvezdi za gol izmakao Dinamo Zagreb, evo ko je čeka na žrijebu: Sve je poznato, ovo je put ka osmini finala

Crvena zvezda je remijem protiv Selte ušla u plej-of kao 15. na tabeli.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda igraće u plej-ofu za Ligu Evrope protiv PAOK-a ili Lila. To je epilog burne posljednje večeri ligaškog dijela Lige Evrope, u kojoj su crveno-bijeli odigrali neriješeno protiv Selte na "Marakani", 1:1.

Tim rezultatom, Zvezda je završila ligaški dio na 15. poziciji tabele, što znači da će u petak na žrijebu u Nionu od 13 časova biti povlašćena i to znači da će biti domaćin u revanšu plej-ofa. Termini su 19. i 26. februar.

Iako je bilo trenutaka večeri u kojima se činilo da bi Zvezdi pobjeda protiv Selte omogućila da uđe u Top 8 i direktno u osminu finala, ali na kraju je ipak rasplet bio takav da joj ni trijumf ne bi to omogućio. Osma je Roma, sa 16 bodova i gol-razlikom "plus 7", a Zvezda je završila ligaški dio sa 14 poena i sa gol-razlikom "plus 1".

Da je Zvezda pobijedila, na žrijebu bi išla na norveški Bran ili Dinamo Zagreb.



