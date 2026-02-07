"Hrvatski Adriano" prodan u mega transferu: Klub iz Koprivnice dobio milione za čudo od djeteta

Adriano Jagušić ima 20 godina, a već sada je igrač za velika djela. Panatinaikos je ozbiljno odriješio kesu da ga dovede.

Izvor: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Ne prestaju Hrvati da prodaju fudbalere za ozbiljan novac. Prošlo je vrijeme kada je to radio samo Dinamo u HNL-u, pa je tako sada Panatinaikos platio Slaven Belupu 5.200.000 evra fiksno uz 800.000 evra mogućih bonusa i 20 odsto odštete od sljedećeg transfera za Adriana Jagušića.

Ofanzivni vezista iz Koprivnice stigao je sa 20 godina da promijeni mnogo klubova. Ponikao je u Slavenu, zatim je igrao za omladinske selekcije Dinama, pa se vratio u svoj klub. Sada poslije dvije i po godine u prvom timu prelazi u istorijskom transferu u Atinu.

Potpisao je ugovor na četiri i po godine, a Jagušić je stigao u ponoć, u posljednjim minutima prelaznog roka. Probao je i Dinamo da vrati svog nekadašnjeg bisera u tim, ali jednostavno Grci su dali mnogo više novca.

U prvoj seniroskoj sezoni je za Slaven odigrao 12 utakmica i dao je jedan gol, prošle sezone je igrao 33 puta i imao je šest golova i tri asistencije, dok je do sada u HNL-u na 20 mečeva dao sedam golova i imao šest asistencija uz dva gola u kupu. Ukupno je za klub iz Koprivnice odigrao 67 utakmica, dao 16 golova i dodao 10 asistencija.

Panatinaikos je trenutno na petom mjestu grčke lige i daleko je od prvoplasiranog Olimpijakosa sa 17 bodova manje, a nadaju se da će sa Jagušićem napraviti iskorak. U Panatinaikosu će Jagušića sačekati i Hrvat Tin Jedvaj, a momak iz Koprivnice će biti peti najskuplji transfer "zelenih" u istoriji.

Osim sa Jedvajem igraće Jagušić i sa Filipom Đuričičem koji je zamjenik kapitena i Milošem Pantovićem koji je došao na početku sezone iz TSC-a.