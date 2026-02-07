"Hrvatski Adriano" prodan u mega transferu: Klub iz Koprivnice dobio milione za čudo od djeteta

Adriano Jagušić ima 20 godina, a već sada je igrač za velika djela. Panatinaikos je ozbiljno odriješio kesu da ga dovede.
Ne prestaju Hrvati da prodaju fudbalere za ozbiljan novac. Prošlo je vrijeme kada je to radio samo Dinamo u HNL-u, pa je tako sada Panatinaikos platio Slaven Belupu 5.200.000 evra fiksno uz 800.000 evra mogućih bonusa i 20 odsto odštete od sljedećeg transfera za Adriana Jagušića.
Ofanzivni vezista iz Koprivnice stigao je sa 20 godina da promijeni mnogo klubova. Ponikao je u Slavenu, zatim je igrao za omladinske selekcije Dinama, pa se vratio u svoj klub. Sada poslije dvije i po godine u prvom timu prelazi u istorijskom transferu u Atinu.
Potpisao je ugovor na četiri i po godine, a Jagušić je stigao u ponoć, u posljednjim minutima prelaznog roka. Probao je i Dinamo da vrati svog nekadašnjeg bisera u tim, ali jednostavno Grci su dali mnogo više novca.
U prvoj seniroskoj sezoni je za Slaven odigrao 12 utakmica i dao je jedan gol, prošle sezone je igrao 33 puta i imao je šest golova i tri asistencije, dok je do sada u HNL-u na 20 mečeva dao sedam golova i imao šest asistencija uz dva gola u kupu. Ukupno je za klub iz Koprivnice odigrao 67 utakmica, dao 16 golova i dodao 10 asistencija.
Panatinaikos je trenutno na petom mjestu grčke lige i daleko je od prvoplasiranog Olimpijakosa sa 17 bodova manje, a nadaju se da će sa Jagušićem napraviti iskorak. U Panatinaikosu će Jagušića sačekati i Hrvat Tin Jedvaj, a momak iz Koprivnice će biti peti najskuplji transfer "zelenih" u istoriji.
Osim sa Jedvajem igraće Jagušić i sa Filipom Đuričičem koji je zamjenik kapitena i Milošem Pantovićem koji je došao na početku sezone iz TSC-a.