Najdugovječnije rase pasa: Na 1. mjestu ljubimac koji se snažno vezuje za djecu

Veterinari otkrivaju prosječan životni vijek najdugovječnijih rasa pasa.

Koji psi žive najduže, zavisi od veličine, genetike i opšte njege. Psi sa najdužim životnim vijekom obično su manjih ili minijaturnih rasa, ali faktori životnog stila poput ishrane, vježbanja i redovnih posjeta veterinaru takođe igraju veliku ulogu u broju srećnih godina koje ćete provesti sa svojim kućnim ljubimcem. Čak i ako planirate da udomite psa, možda ćete željeti da razmotrite prosječan životni vijek prije nego što donesete odluku.

Prema iskusnim veterinarima koji su govorili za Rader's Digest, sljedeće rase mogu da žive do 15 godina ili i duže. Ovo svakako nije konačan spisak i ne postoji garancija da će vaš pas doživjeti toliko godina, čak i ako spada u neku od ovih rasa. Ipak, povećava vaše šanse da uživate u dužem životu sa vašim voljenim četvoronožnim prijateljem. Čitajte dalje da saznate sve o njima.

1. Tulearski pas

Prosječan životni vijek: 15 do 19 godina

Tulearski pas

Nagrada za najduži životni vijek pasa pripada zvaničnom psu Madagaskara, Tulearskom psu. Nastao je od grupe malih bijelih psića koji su doplivali do obale nakon brodoloma na Madagaskaru. Sa samo 7 kg, ovi mali pahuljasti psići su puni energije, ali podjednako i nježni. Snažno se vezuju za svoje porodice i vole da idu svuda sa njima.

Osobine:

nježni i privrženi

vijerni

odlični sa malom djecom

2. Kineski ćubasti pas

Prosječan životni vijek: 13 do 18 godina

Kineski ćubasti pas

Kineski ćubasti pas je veoma druželjubiva i prilagodljiva rasa. Bez krzna zna da mu bude prilično hladno, pa će kineskom ćubastom psu najudobnije biti u toplom psećem džemperu, kažu veterinari.

Osobine:

društven

prilagodljiv

lako se dresira

3. Rat terijer

Prosječan životni vijek: 12 do 18 godina

Rat terijer

Bilo da izaberete minijaturnu varijantu, koja je visoka oko 33 cm ili standardnu od oko 46 cm, očekujte zabavne i energične trenutke sa ovim kompaktim šarmantnim psom. Dosljedne granice, obuka poslušnosti i pozitivno ojačanje pomaže ovoj rasi da ostvari pun potencijal.

Osobine:

prijateljski nastrojen

veseo i razigran

odličan sa malom djecom

4. Ši-cu

Prosječan životni vijek: 10 do 18 godina

Ši cu

Život sa ovom rasom je dugotrajna međusobna ljubav. Odlični su porodični psi. Vole da budu voljeni i lako uzvraćaju ljubav. To je vjerovatno razlog zašto često zauzimaju mjesta na godišnjoj listi najpopularnijih rasa pasa. Vole da impresioniraju učenjem novih stvari i prilagođavanjem kada dan krene neočekivano.

Osobine:

privrženi

prilagodljivi

dobri sa djecom i drugim psima

5. Mančester terijer

Prosječan životni vijek: 15 do 17 godina

Mančester terijer

Više puta na ivici istrebljenja, mančester terijer se vraća u modu. Visoko su energični i motivisani. I dalje imaju instinkt za lov na pacove, pa vole da jure teniske loptice.

Osobine:

energičan

pažljiv

atletski

