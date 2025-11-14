logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Razmaženi pas nasmijao milione: Odbija da pojede slaninu dok gazda ne uradi jednu stvar

Razmaženi pas nasmijao milione: Odbija da pojede slaninu dok gazda ne uradi jednu stvar

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Ovaj simpatični pas oduševio je ljude širom svijeta.

Video razmaženog psa Izvor: Instagram printscreen/ pubity

Na internetu se pojavio video koji je rastopio srca miliona korisnika, pas koji jednostavno odbija da pojede hrskavu slaninicu dok ga gazda ne poljubi u glavu. Na snimku se vidi vlasnik kako svom ljubimcu pruža komadić slanine, ali pas uporno okreće glavu i pravi se kao da ga uopšte ne zanima. Kada mu slaninu spusti na pod, situacija ostaje ista,pas sjedi mirno, gledajući gazdu kao da nešto čeka.

Tek kada vlasnik spusti glavu i nježno ga poljubi po čelu, pas zadovoljno uzima slaninu i u trenu je pojede, kao da je to bilo potpuno prirodno.

Korisnici društvenih mreža nisu mogli da sakriju oduševljenje. "Vidi se da voli pažnju", napisao je jedan komentator, dok je drugi dodao: "Zna prioritete."

Video je za kratko vrijeme sakupio više od dva miliona pregleda, a mnogi su zaključili da je ovaj četvoronožni ljubimac pravi dokaz da malo pažnje i ljubavi znače više od bilo kakve poslastice.

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

pas smiješni video

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA