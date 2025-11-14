Razmaženi pas nasmijao milione: Odbija da pojede slaninu dok gazda ne uradi jednu stvar

Ovaj simpatični pas oduševio je ljude širom svijeta.

Izvor: Instagram printscreen/ pubity

Na internetu se pojavio video koji je rastopio srca miliona korisnika, pas koji jednostavno odbija da pojede hrskavu slaninicu dok ga gazda ne poljubi u glavu. Na snimku se vidi vlasnik kako svom ljubimcu pruža komadić slanine, ali pas uporno okreće glavu i pravi se kao da ga uopšte ne zanima. Kada mu slaninu spusti na pod, situacija ostaje ista,pas sjedi mirno, gledajući gazdu kao da nešto čeka.

Tek kada vlasnik spusti glavu i nježno ga poljubi po čelu, pas zadovoljno uzima slaninu i u trenu je pojede, kao da je to bilo potpuno prirodno.

Korisnici društvenih mreža nisu mogli da sakriju oduševljenje. "Vidi se da voli pažnju", napisao je jedan komentator, dok je drugi dodao: "Zna prioritete."

Video je za kratko vrijeme sakupio više od dva miliona pregleda, a mnogi su zaključili da je ovaj četvoronožni ljubimac pravi dokaz da malo pažnje i ljubavi znače više od bilo kakve poslastice.

(Mondo.rs)