Razlog da ga zavolimo još više: Novo voće na listi supernamirnica

Teško je pronaći osobu koja ne voli grožđe.

Najnovija istraživanja, objavljena u julu 2025. godine, daju još jedan razlog da zavolimo grožđe još više. Ko zna, možda je upravo ono superhrana čijih izuzetnih svojstava nismo svjesni.

Šta kažu istraživanja o grožđu?

Dana 23. jula 2025. godine u naučnom časopisu Journal of Agricultural and Food Chemistry objavljen je članak koji naglašava značaj grožđa u svakodnevnoj ishrani.

"Grožđe sadrži mnogo različitih jedinjenja, od kojih su neka dobro poznata (npr. resveratrol i kvercetin), a mnoga manje poznata, ali pripadaju ograničenom broju strukturnih klasa (flavonoidi, katehini, stilbeni)", izjavio je autor izvještaja, dr Džon Pezuto, dekan Fakulteta farmacije i zdravstvenih nauka na Western New England University.

Jedan od razloga zbog kojih grožđe može da ima tako blagotvoran efekat na zdravlje jeste njegov uticaj na crijevni mikrobiom, gdje se 1.600 jedinjenja prisutnih u plodu metaboliše u još veći broj novih jedinjenja.

"To dovodi do pozitivnih promjena u ekspresiji gena u cijelom organizmu, npr. u antioksidativnim i protivupalnim mehanizmima", dodao je dr Džon Pezuto u izjavi za portal Verywell Health.

Grožđe i uticaj na zdravlje

1. Grožđe je bogato antioksidansima

Grožđe sadrži antioksidanse koji štite ćelije od oštećenja izazvanih oksidativnim stresom. Vrlo su snažni i podržavaju rad mozga i srca. Jedan od najvažnijih je resveratrol, koji se povezuje sa prevencijom kancera.

2. Grožđe pomaže u kontroli šećera i tjelesne težine

Grožđe je izvor biljnih vlakana, koja usporavaju apsorpciju glukoze u krvotok, čime se smanjuje njen nivo. Osim toga, vlakna stvaraju osjećaj sitosti i smanjuju želju za slatkim grickalicama, pa mogu da pomognu u regulisanju tjelesne mase.

3. Grožđe pomaže u snižavanju krvnog pritiska

Grožđe je odličan izvor kalijuma, minerala koji igra ključnu ulogu u kontroli krvnog pritiska. Uz to, njegova niska koncentracija natrijuma dodatno doprinosi snižavanju vrijednosti.

4. Grožđe za bolji san, jake kosti i imunitet

U grožđu se nalazi i melatonin, koji direktno utiče na kvalitet sna, kao i vitamin C, važan za prirodni imunitet. Vitamin K, kalcijum, magnezijum i kalijum doprinose zdravim i čvrstim kostima.

Grožđe nova superhrana?

Mnogi pojam "superhrana" vezuju isključivo za mediteransku ishranu ili za pojedine namirnice koje nisu dovoljno istražene. Međutim, na osnovu sprovedenih istraživanja i zaključaka do kojih se došlo, grožđe se s pravom može svrstati u kategoriju supernamirnica jer ima stvaran, dokazano pozitivan uticaj na zdravlje.

