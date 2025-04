Višković: Budžet Srpske nakon rebalansa veći za 500 miliona KM

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković rekao je da će budžet za ovu godinu premašiti 6,5 milijardi KM, te da je duplo uvećan u odnosu na prije šest godina.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Budžet za 2025. godinu, odnosno rebalans koji će doći nakon povećanja plata, biće za 500 miliona KM veći u odnosu na 2024. godinu", rekao je Višković novinarima u Banjaluci.

On je naveo da iza navedenog budžeta stoji predan rad i stručnost, te je dodao da pojedini opozicioni politički predstavnici pokušavaju da, preko sebi lojalnih medija, pošalju drugačiju sliku u javnost.

"Ja ću vas svakim danom demantovati činjenicama. Ovo su činjenice. Angažujte eksperte i radite šta mislite, ovo ne možete mijenjati. Moja je greška što o ovim činjenicama nisam pričao u prethodnom periodu i dozvolio lajavcima da govore o nekim drugim stvarima", poručio je Višković.

On je naveo da mu snagu, da nastavi dalje i ostvaruje još bolje rezultate, daje narod i podrška koju uživa.

"Svi su mi rekli da znaju sve. Svaka ti čast i nastavi da se boriš. To me drži i to mi daje snagu. Na to sam ponosan. Hvala našim građanima", rekao je Višković.



PUTEM FONDA SOLIDARNOSTI TRI MILIONA KM ZA POGOĐENE POPLAVAMA

Premijer Republike Srpske Radovan Višković istakao je da je putem Fonda solidarnosti Republike Srpske do sada korisnicima isplaćeno preko 410 miliona KM.

"Isplaćeno je prije pet dana interventno tri miliona KM za građane pogođene poplavom. To realizujemo preko lokalnih zajednica", poručio je Višković.

On je govoreći o stanju u turizmu, rekao da je u prošloj godini zabilježen najveći broj turističkih posjeta u Republici Srpskoj.

"Preko 500.000 turista posjetilo je Republiku Srpsku a imali smo preko 1,2 miliona noćenja", ukazao je Višković.

(Srna)