Mađarska sada i po Ustavu može da zabrani LGBT događaje: Orban tvrdi da im je važan zdrav razum

"Štitimo razvoj djece, potvrđujemo da se osoba rađa kao muškarac ili žena, i odlučno se protivimo drogama i stranom mješanju", poručio je premijer Mađarske u kojoj po Ustavu mogu da se zabrane LGBT događaji.

Izvor: Andocs/Shutterstock

Mađarski parlament usvojio je 15. amandman na Ustav, kojim se izvršnoj vlasti daje ustavno pravo da zabrani LGBT događaje i aktivnosti koje procijeni kao štetne po razvoj djece ili ugrožavaju javni red, prenosi agencija Anadolija.

U amandmanu se pol striktno definiše kao biološka činjenica, uz tvrdnju da se osobe rađaju kao muškarci ili žene, a poziva se i na obavezu zaštite maloljetnika od, kako vlada navodi, "štetnih ideologija".

Zvaničnici tvrde da su ustavne izmjene usmjerene ka jačanju tradicionalnih porodičnih vrijednosti i očuvanju djece od spoljnog uticaja.

Orban: Štitimo djecu

Nove ustavne odredbe daju vladi mogućnost da ograniči ili potpuno zabrani LGBT događaje, posebno one koji uključuju djecu ili se organizuju na javnim mjestima. Kritičari upozoravaju da bi to moglo da dovede do masovnih zabrana organizovanja parada ponosa i sličnih javnih okupljanja.

Pored odredbi koje se odnose na LGBT zajednicu, amandman donosi i nekoliko dodatnih izmjena:

Ustavno pravo na korišćenje gotovine u svakodnevnim transakcijama,

Ograničenje vanrednih ovlašćenja vlade,

Mogućnost djelovanja protiv organizacija koje se finansiraju iz inostranstva, a procjenjuju se kao pretnja nacionalnom suverenitetu.

Premijer Viktor Orban pozdravio je donošenje amandmana.

"Štitimo razvoj djece, potvrđujemo da se osoba rađa kao muškarac ili žena, i odlučno se protivimo drogama i stranom miješanju. U Mađarskoj zdrav razum ima važno mjesto", poručio je Orban putem društvenih mreža.

Opozicija: Udar na građanske slobode

Lideri opozicije i organizacije za zaštitu ljudskih prava oštro su kritikovali ove ustavne izmjene, ocenjujući ih kao ozbiljan udarac na građanske slobode. Upozorili su da ovakav pravac otvara prostor za dalje ograničavanje slobode izražavanja, okupljanja i prava manjina.

