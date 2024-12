Usvojen budžet RS za 2025. godinu od preko šest milijardi KM, Dodiku povećanje od 21 milion KM da gradi vrtiće

Narodna skupština RS usvojila je budžet Republike Srpske za narednu godinu u iznosu od 6,070 milijardi KM, što je za 260 miliona KM ili 4,5 odsto više od okvira rebalansa za ovu godinu.

Izvor: NSRS

Najviše polemike tokom skupštinske rasprave izazvalo je povećanje budžeta predsjedniku RS Miloradu Dodiku za 2025. godinu na 77,7 miliona KM, sa ovogodišnjih 56,4 miliona KM.

Poslanici SNSD-a pravdali su to humanitarnim akcijama i gradnjom vrtića koje će se finansirati iz budžeta predsjednika RS.

„Ovo povećanje za izgradnju vrtića, to je jako važna stvar. Svako ko ima djecu zna koliko je to važno... Predsjednik Republike Srpske je ipak institucija koja ima veliki legitmitet koji je u nesrazmjeru sa njegovim ovlaštenjima koja stanu kada se predloži mandatar za sastav nove Vlade. On na ovaj način ne samo da pokazuje brigu za inkluziju, ugrožene kategorije, nego i šalje jednu dobru i simboličnu poruku“, rekao je juče šef Kluba poslanika SNSD-a Srđan Mazalica.

Što se tiče budžeta RS, ukupni budžetski prihodi i primici za nefinansijsku imovinu projektovani su u iznosu od 5,086 milijardi KM od čega se na poreske prihode odnosi 4,731 milijardi KM.

Indirektni porezi projektovani su na nivou od 2,2 milijardi KM, a neporeski 354 miliona KM.

Tekući rashodi planirani su u iznosu od 4,5 milijardi KM.

"Lična primanja zaposlenih planirana su u iznosu od 1,2 milijarde KM, a za povećanu isplatu penzija u narednoj godini predviđeno je 1,95 milijardi KM. Boračka davanja iznose 460 miliona KM, dok se za obrazovanje izdvaja 660 miliona KM", rekla je ministarka finansija RS Zora Vidović.

Ona je dodala da se i za zdravstveni sektor izdvaja daleko više, odnosno 445 miliona KM, a za socijalnu zaštitu 154 miliona KM.

Usvojen je Program ekonomskih reformi 2025-2027. godine, te odluka o kratkoročnom zaduživanju emisijom trezorskih zapisa za 2025. godinu, a Srpska se u skladu sa zakonom može zadužiti maksimalno do osam odsto prihoda ostvarenih u prethodnoj fiskalnoj godini.

Usvojena je i odluka o dugoročnom zaduživanju do 862 miliona KM u narednoj godini.

"Na domaćem tržištu 358 miliona KM dugoročno zaduženje i na međunarodnom tržištu 504 miliona dugoročno zaduženje", rekla je Vidović u Narodnoj skupštini Srpske.

Narodna skupština usvojila je i odluku o iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska u 2025. godini, a kojom se odobrava izdavanje garancija za zaduženja do iznosa od 800 miliona KM.

"U skladu sa ovom odlukom, planirano je izdavanje garancija a zaduženja u sektoru saobraćaja, energetike, trgovine i turizma, zaštite životne sredine, zdravstva i ostalim subjektima lokalne samouprave i institucijama javnog sektora", navela je ministarka finansija RS.

RS u ovom momentu ima izdatih 1,284 milijardi KM garancija.

"Sve obaveze po pitanju garancija isplaćuju se redovno", rekla je Vidović.

Poslanici NSRS usvojili su i zaključke o posjeti premijera samoproglašenog Kosova Aljbina Kurtija BiH, a u kojima se, između ostalog, to označava kao akt provokacije usmjeren protiv RS i srpskog naroda.

"Osuđujemo političko djelovanje Kurtija koje je usmjereno na izazivanje sukoba u Srbiji i u BiH sa nesagledivim posljedicama i stoga pozivamo Predsjedništvo BiH da ga proglasi nepoželjnom osobom na teritoriji BiH /persona non grata/ zbog kršenja ljudskih prava srpskog naroda i uništavanja srpske kulturne baštine na Kosovu i Metohiji", ističe se, između ostalog, u zaključcima.

(Mondo)